Hauskauf: Evelyn Burdecki wurde von Betrügern reingelegt

Evelyn Burdecki (35) ist großer Ibiza-Fan und träumt von den eigenen vier Wänden auf der balearischen Insel. Um sich diesen Traum zu verwirklichen, trifft sie sich derzeit mit Maklern und lässt sich beraten – doch kürzlich wäre ihr der Plan beinahe zum Verhängnis geworden. "Ich wollte ein Haus kaufen und auf dem Grundstück stand ein weiteres, ein Gästehaus [eine Casita], das illegal dazu gebaut wurde", erinnert sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber Bild. Diese Praxis sei in Spanien gang und gäbe, könne jedoch für den Käufer böse enden. Evelyn erklärt: "Ich habe mir die Papiere nicht genau angeguckt, wollte schon fast unterschreiben. Ich hätte eine sehr hohe Strafe zahlen müssen. Das ist Betrug, im schlimmsten Fall hätte ich das Haus abreißen müssen."

Auch TV-Immobilienmakler Marcel Remus (37) ist das Phänomen nicht unbekannt. "Es gibt freie Makler, sie werden auch gerne die 'Hafenmakler' genannt, weil sie kein richtiges Büro haben und eigentlich nur mit ihrem Laptop irgendwo rumsitzen und versuchen, das große Geld zu machen. Illegale Häuser zu verkaufen, ist ein echtes Thema. Auch auf Mallorca", erklärt er. Der Trick sei gefährlich für Unwissende: "Wenn [in der Kaufurkunde] drinsteht, dass du so kaufst, wie du es gesehen hast, also beispielsweise eine Finca, wo eben nicht alles eingetragen ist, dann hast du Pech gehabt."

Evelyn ist nicht die Einzige, die sich in die Inseln der Balearen verguckt hat. Marcel traf sich Ende 2023 sogar schon mit US-Rapper Kanye West (47), um gemeinsam mit ihm über den möglichen Kauf eines Anwesens auf Mallorca zu sprechen. Und auch deutsche Stars wie Uwe Ochsenknecht (68) besitzen längst Eigentum auf der beliebten Insel.

