Trotz Verletzung: Nina Dobrev flasht im Designer-Minirock!

Der Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (35) musste sich vor einigen Wochen einer notwendigen Operation unterziehen. Nach einem Motorradunfall erlitt sie mehrere Verletzungen an ihren Beinen, weshalb sie bis dato an ihr Bett gefesselt war. Doch jetzt teilt die Beauty voller Stolz auf Instagram Eindrücke ihres Comebacks in die Öffentlichkeit! Sie besuchte eine Vorführung ihres neuen Films "Reunion" in Beverly Hills und fiel nicht etwa durch die Krücken, sondern den stylishen Look auf! In einem schicken Minirock der beliebten Luxusmarke Versace begeisterte sie die Menge.

Ihr Outfit bestand aus einem schwarzen Bralette, einem stilvollen Minirock mit goldenen Beschlägen und einem dazu passenden Blazer. Die notwendigen Krücken setzte die Beauty selbstbewusst als modische Hilfe ein – so balancierte sie ihre Lederhandtasche auf dem Griff ihrer Krücken. In der Bildunterschrift ihres Posts betont Nina ihre Freude darüber, die Jogginghose endlich zu Hause liegenzulassen und wieder herauszukommen. Ihre berühmten Freunde und natürlich zahlreichen Fans feiern den eleganten Style in den Kommentaren ebenso. "Du lässt Krücken gut aussehen, Mama", schwärmt die Visagistin Fiona Stiles. Viele ihrer Fans untermauern, wie wunderschön sie aussieht und loben ihren Mut, sich trotz Verletzung so modebewusst zu zeigen.

Neben den Fotos aus ihrem spannenden Leben als Schauspielerin offenbart die 35-Jährige auch gerne ihre aktuelle persönliche Gefühlswelt. So gibt sie nach dem Eventbesuch gegenüber ihren Followern ehrlich zu, wie anstrengend es für sie war: "Ich war danach sehr erschöpft und mein Knie war sehr geschwollen." In den sozialen Medien lässt sie ihre Fans von Anfang an ungefiltert an ihrem harten Weg zur Genesung teilhaben. Aufgrund des hohen Interesses verriet sie sogar, wie sie ihren veränderten Alltag mit der Verletzung im Moment gestalten muss.

Instagram / nina Lil Rel Howery und Nina Dobrev bei der Vorführung von "Reunion"

Instagram / nina Nina Dobrev im Mai 2024

