Von Laura getrennt: Fabio de Pasquale ist wieder Single!

Zwischen Fabio de Pasquale (29) und seiner Laura Steinert ist alles aus. In einem emotionalen Video auf Instagram verkündet der Ex-Temptation Island nun das Liebes-Aus: "Ich bin fix und fertig. Ich bin gestern zu Laura gegangen, wir haben uns hingesetzt und geredet. Wir haben uns ausgesprochen, komplett. Wir haben einfach nur gesagt, was uns in der Beziehung gestört hat und was die Probleme waren, was die Ansichten von ihr und mir sind." Dabei bricht er immer wieder in Tränen aus. "Durch unser Gespräch ist mir nur einmal mehr aufgefallen, wie komplett unterschiedlich unsere Wege und Ansichten sind", erklärt er. Schlussendlich habe der Ex von Mrs.Marlisa die Entscheidung gefällt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen sollten.

Böses Blut gebe es aber zwischen ihnen aber nicht, wie Fabio unter Tränen weiter verrät. "Laura hat angeboten, sich zu verändern und in der Beziehung mehr einzugehen, aber das ist in meinen Augen ein Fehler. Man darf sich für andere Personen nicht verändern. Sie muss zu ihren Werten stehen und nicht zu meinen", stellt er klar und betont: "Ich wünsche Laura alles Glück dieser Welt. Es tut so weh gerade, aber das ist die richtige Entscheidung. Wir sind beide erwachsene Menschen und haben es beide erkannt. Es hat keine Zukunft."

Etwas anderes als ihre Liebe wird das Ex-Paar aber wohl noch weiterhin verbinden: Vor drei Monaten ließen sich die beiden Influencer noch ein Partner-Tattoo stechen! Auf Instagram teilte der Realitystar damals ein Video, wie er sich tätowieren lässt. Kurz darauf präsentierten die zwei das Ergebnis: Ihre Fußknöchel schmückte jeweils ein gruselig aussehender Hase. "Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir", schwärmte Fabio damals.

RTL Fabio De Pasquale, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2023

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale und Laura Steinerts Tattoo

