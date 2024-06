Carmushka ist wieder schwanger: Diese Promis gratulieren!

Carmushka hat Schönes zu verkünden: Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Carmen Kroll heißt, ist zum zweiten Mal schwanger! Nachdem sie seit der Geburt ihrer Tochter Mathilda im Jahr 2020 mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu kämpfen hatte, erfüllt sich somit ein großer Traum der Beauty. Das wissen ihre Fans natürlich und gratulieren zuhauf – auch einige Social-Media-Stars und -Sternchen finden sich in der Kommentarspalte der Verkündung auf Instagram wieder. "Oh, herzlichen Glückwunsch!", freut sich HealthyMandy. Die Influencer-Kollegin ist selbst erst kürzlich Mutter geworden. Und auch Dagi Bee (29) ist ganz aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, wie schön!" Dazu kommentiert die YouTuberin jede Menge rosa Herzen.

Die beiden Internetbekanntheiten sind nicht die Einzigen, die an Carmens Glück teilhaben. "Oh mein Gott, Gänsehaut! Wie schön! Glückwunsch", gratuliert Katja Geretschuchin, die Freundin von Bachelor Dennis Gries. Auch ihre Kollegin, die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (32), schwärmt: "Ich freue mich sehr für euch!" In ihrem emotionalen Statement im Netz spricht Carmen darüber, welche Freude sie empfand, als sie den Herzschlag ihres Babys zum ersten Mal hören durfte. "Der schönste Sound", bestätigt auch Anna Adamyan und fügt hinzu: "Glückwunsch!"

In dem süßen Video, mit dem Carmen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, zeigt sie den Moment, in dem sie den positiven Schwangerschaftstest sieht. Mit zitternden Händen hält die weinende Podcasterin das Stäbchen in die Kamera und fällt kurz darauf ihrem Ehemann Niclas in die Arme. "Das Universum meint es gut mit uns... Und du? Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Liebe hier auf dich wartet", schreibt sie dazu.

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

ProSieben / carmushka Carmen und Niclas Kroll feiern die zweite Schwangerschaft

