Cathy Hummels äußert sich zum Fake-Doktortitel-Drama

Verwirrung um Cathy Hummels (36) und ihren Bruder. Gemeinsam schreibt das Geschwister-Duo an einem Ratgeber. Auf dem Cover des Buches, das bereits vorbestellt werden kann, ist über dem Titel "Aus dem Schatten – Dein Weg aus der Depression" Cathys Name und der ihres Bruders, Dr. med. Sebastian Fischer, zu lesen. Doch schnell wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass Sebastian (41) gar nicht im Besitz eines Doktortitels sei. Nun äußert sich die Ex von Mats Hummels (35) zu den Vorwürfen. "Mein Bruder ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe die Bezeichnung Arzt mit dem gängigen Begriff Doktor gleichgesetzt. Ich bedanke mich bei den Journalistinnen für die Aufklärung und hoffe, dass ihr Bericht zum Schutz dieser hoch angesehenen Betitelung beiträgt", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Cathy stellt des Weiteren klar, dass ihr Bruder bald promovieren wird: "Im September reicht mein Bruder seine Doktorarbeit/Dissertation ein und wird dann auf absehbare Zeit den Titel Dr. med. zu seinen Qualifikationen nutzen dürfen." Auch auf die Verschiebung des Erscheinungszeitpunkts geht die Mutter eines Sohnes ein: "Die Veröffentlichung unseres Buches 'Aus dem Schatten der Depression' und die Dissertation von meinem Bruder haben sich verschoben, da Basti sich auf seinen einjährigen Sohn konzentriert hat und somit beruflich etwas kürzertreten wollte." Cathy hofft, dass das gemeinsame Werk im Frühjahr 2025 erscheinen wird.

Das kommende Fachbuch mit ihrem Bruder ist nicht Cathys erstes Werk. Auch ein Kinderkochbuch brachte die einstige Spielerfrau schon auf den Markt. Vor wenigen Monaten entschied sie sich dann für eine kontroverse Werbemaßnahme: Die Münchnerin bewarb das Fachbuch oben ohne. Dafür hagelte es viele kritische Kommentare. "Wow, jetzt muss ein Kinderkochbuch schon oben ohne vermarktet werden? Das ist leider absolut unpassend. Wie nötig muss man es haben", schimpfte ein User im Netz.

