Lustig? Justin Timberlake macht Scherze über seine Festnahme

Justin Timberlake (43) scheint sich über seine Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer ziemlich zu amüsieren! Auf seinem Konzert in Boston am Samstag nutzt der Sänger seine Festnahme von Anfang Juni als Grundlage für eine witzige Bemerkung. Wie in einem YouTube-Video zu sehen ist, fragt er sein Publikum: "Ist hier irgendjemand, der fährt?" Umgehend fügt er hinzu, dass er nur einen Spaß mache. Bei den Fans des "Mirrors"-Interpreten sorgt der Gag für Aufregung. Während einige in der Menge vor Belustigung jubeln, scheint es bei dem filmenden Nutzer nicht allzu gut anzukommen – er versieht den Clip mit "Hashtag Lahm".

Auch anderen Usern scheint die humorvolle und verharmlosende Umgangsweise des "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellers nicht zu gefallen. "Wow, so arrogant, ich glaube, er checkt es nicht. Seine Handlungen hätten Leben beenden können", "Betrunken Autofahren ist nicht lustig" und "Er ist ein Idiot... Er hätte ernsthaft verletzt werden oder sterben können. Das sagt viel darüber aus, wie sehr er sich um die Familie sorgt", wettern sie in der Kommentarspalte unter dem Video.

In den vergangenen Wochen häuften sich die Negativschlagzeilen um das Gesangstalent. Seine Bewunderer lassen sich von all dem aber scheinbar nicht beirren – die Konzerte sind trotz allem gut besucht. Außerdem ist sich ein Insider sicher, dass Justins Auseinandersetzungen mit dem Gesetz "nichts an ihrer Wahrnehmung von ihm geändert" habe. Seine Fans seien überzeugt, dass er "in ihren Augen nichts falsch machen kann."

Ob das auch seine Gattin so sieht? Jessica Biel (42) war von dem jüngsten Vorfall alles andere als angetan. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet, sei es der Schauspielerin sogar "peinlich" gewesen, dass ihr Mann in den Hamptons wegen seines Verhaltens in Handschellen gelegt wurde. "Sie hat ihm so lange die Treue gehalten. Es ist eine Sache, mit Freunden ein Glas zu trinken. Eine andere, so viel Alkohol zu konsumieren, dass man fahruntüchtig wird", fügte der Informant hinzu.

Einer glücklichen Ehe scheint all das aber jedoch nicht im Wege zu stehen. Entgegen all den Gerüchten um eine mögliche Trennung zeigt sich das Paar als Einheit. Die "The Sinner"-Darstellerin stand ihrem Liebsten beispielsweise bei seinem Konzert im New Yorker Madison Square Garden zur Seite. Zudem ist sich ein Informant sicher: "Sie beide wissen und verstehen, dass jeder Fehler macht und dass Fehler einen Menschen nicht definieren." Jessica sei überzeugt, dass Justin "ein großartiger Ehemann und Vater ist und ein wunderbarer Mensch mit den besten Absichten", erklärte die Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

