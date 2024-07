Neue Indizien: Ist Stefanie Giesinger wirklich vergeben?

Bereits seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Stefanie Giesinger (27) wieder in festen Händen ist. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wurde nämlich beim Knutschen mit einem unbekannten Mann erwischt, bei dem es sich um das Malemodel Armando Meyr handeln sollte. Nun repostet die TV-Bekanntheit außerdem ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie und Armando sich vertraut am Strand zeigen: Der Hottie steht auf dem Schnappschuss hinter ihr und gibt ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf.

Mittlerweile scheint Stefanie auch kein Geheimnis mehr aus der Identität ihres Verehrers machen zu wollen: In der Story ist er namentlich markiert. Und auch Armando selbst hat offenbar keine Lust mehr auf ein Versteckspiel: Ein Reel, in dem die brünette Beauty in einem tief ausgeschnittenen, durchsichtigen Kleid aus schwarzer Spitze posiert, kommentiert er mit einem roten Herzen. Ob die vermuteten Turteltauben damit ihre Beziehung offiziell machen?

Bereits vor einigen Wochen brachte Stefanie die Gerüchteküche ins Brodeln: Damals postete sie ein verdächtiges Foto, auf dem sie mit einem unbekannten Mann ziemlich vertraut posiert: Dieser leckte ihr über die Nase, während sie ihm ins Kinn biss. Zudem sah es so aus, als würden die beiden auf einem Bett liegen. Ob es sich bei dem nicht zu erkennenden Mann auf dem Foto ebenfalls um Armando handelte, ist bisher nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und ein Unbekannter, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger mit einem unbekannten Mann, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Stefanie und Armando äußern sich bald zu ihrem Beziehungsstatus? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke, sie behalten die Einzelheiten erst mal für sich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de