Das sagt Cathy Hummels' Management zum Fake-Doktor-Titel

Gemeinsam mit ihrem Bruder Sebastian Fischer (41) arbeitet Cathy Hummels (36) an einem neuen Buch, das bereits vorbestellt werden kann. Auf dem Cover wird ihr Co-Autor als Dr. med. vorgestellt. Inzwischen stellte sich aber heraus: Sebastian hat noch gar keinen Doktortitel. Nun äußerte sich Cathys Management gegenüber RTL zu diesem Fauxpas: “Frau Hummels ging in der Vergangenheit – wie so viele Laien – fälschlicherweise davon aus, dass Ärztinnen und Ärzte mit dem erfolgreichen Abschluss ihres Medizinstudiums Doktoren sind", erklärt der zuständige Anwalt und ergänzt: "Wie viele Menschen, denen der akademische Unterschied nicht bewusst ist, hat sie die Begriffe als Synonyme verstanden und verwendet.”

Sebastian ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – als Fachmann daher wohl für das Buch, das sich thematisch mit psychischen Beeinträchtigungen beschäftigt, gut geeignet. Studiert habe er in den USA, wo man sich nach dem Abschluss des Medizinstudiums "Medical Doctor" nennen dürfe. Um aber in Deutschland den Doktortitel verwenden zu können, ist eine abgeschlossene Dissertation notwendig – an dieser solle er aktuell arbeiten. Ihren Irrtum stellte die 36-Jährige selbst schon vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story klar: "Ich habe die Bezeichnung Arzt mit dem gängigen Begriff Doktor gleichgesetzt. Ich bedanke mich bei den Journalistinnen für die Aufklärung und hoffe, dass ihr Bericht zum Schutz dieser hoch angesehenen Betitelung beiträgt."

Es scheint, als würde Cathy momentan von einem Fettnäpfchen ins nächste hüpfen. Erst vergangenen Monat musste die Moderatorin ordentlich Kritik einstecken. In ihrem Podcast "Hummeln und Fische" sprach sie sich für höhere Krankenkassenbeiträge für übergewichtige Menschen aus – und erntete dafür einen Shitstorm in den sozialen Medien.

