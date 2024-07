So schön normal strahlt Suki Waterhouse kurz nach der Geburt

Suki Waterhouse (32) ist erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mama geworden. Ihr Nachwuchs erblickte im April das Licht der Welt. Doch von der Schwangerschaft sieht man der Sängerin heute nicht mehr viel an. Paparazzi erwischen sie am Dienstag auf den Straßen von Los Angeles. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Neumama in einer dunkelblauen, tief sitzenden Hose und einem kurzen Top. Dazwischen blitzt ihr Bauchnabel hervor und es ist deutlich zu erkennen, dass Suki zurück zu ihrer alten Statur gefunden hat.

Wie sie mit der Veränderung ihres Körpers durch die Schwangerschaft umgeht, erzählte Suki in der britischen Vogue. Sie sei der Meinung, sie selbst müsse sich eine "Egal-Einstellung" aneignen, um sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen. "Ich denke definitiv: 'Oh, ich mache ein Shooting für das Cover der Vogue und ich bin 11 Kilogramm schwerer als ich es normalerweise bin.' Aber ich denke auch: 'Wen interessiert das schon?'", erklärte die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin. Es sei nun mal so, wie es ist. Witzig habe sie lediglich die neue Form ihrer Oberweite gefunden, so Suki.

Die Geburt ihrer Tochter gab Suki selbst mit einem Foto auf Instagram bekannt. Papa der Kleinen ist Schauspieler Robert Pattinson (38). Und der scheint in der Vaterrolle richtig aufzublühen. "Er ist der Vater, den ich mir erhofft habe. Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Das ist eine echte Liebesgeschichte", schwärmte die Britin gegenüber dem Modemagazin. Schon bei der Geburt stand der "The Batman"-Darsteller fest an ihrer Seite – und das trotz der Aufregung: "Er war bei mir und wie alle Väter sehr nervös. Aber für jemanden, der ein ziemlich ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig."

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse bei den Emmys 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass von Sukis Schwangerschaft nichts mehr zu sehen ist? Toll, Hauptsache, sie fühlt sich wohl! Hm, sie hätte sich bestimmt etwas mehr Zeit lassen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de