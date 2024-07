"Dankbar": Christine und Janelle Brown genießen Familienzeit

Christine Brown (52) und Janelle Brown (55) waren beide Ehefrauen von des Alle meine Frauen-Stars Kody Brown (55). Insgesamt hatte der TV-Star vier Ehegattinnen – drei Ehen sind allerdings mittlerweile gescheitert. Trotz der Trennung von ihrem Ex-Ehemann verbringen Janelle und Christine noch immer Zeit miteinander. Auf Instagram teilt Janelle einen Beitrag, der sie gemeinsam mit Christine und ihrer Tochter Maddie Brush zeigt. "Wir konnten den Tag gemeinsam verbringen und das war so nötig! Unglaublich dankbar für die Familie", kommentiert sie den Post. Ein anderer Video-Clip zeigt die Reality-TV-Bekanntheit dann in Wyoming an einem Stausee. "Familienzeit. Ich genieße jede Minute", kommentiert sie diesen Beitrag und verlinkt einige Familienmitglieder, unter anderem auch Christine.

Die Fans freuen sich für Janelle und ihre Liebsten. "Ich finde es einfach toll zu sehen, wie ihr Zeit miteinander verbringt", lautet ein begeisterter Kommentar. "Wunderschön! Ihr werdet immer eine Familie sein", meint ein User und ein weiterer Nutzer schreibt: "Ihr habt mir den Tag versüßt. Auf viele weitere. Ich schicke euch Umarmungen und ganz viel Liebe!"

Die Familie musste erst kürzlich einen schweren Verlust verkraften. Janelle und Kodys Sohn Robert Garrison Brown (✝25) verstarb vor wenigen Monaten im Alter von 25 Jahren. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben", äußerte sich die 55-Jährige kurz nach dem Tod ihres Sohnes in den sozialen Netzwerken und ergänzte: "Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt." Die Polizei stufte Roberts Tod als Suizid ein.

Instagram / janellebrown117 Christine Brown, Janelle Brown und Maddie Brush

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

