Kim Kardashian teilt Erinnerungsfotos aus ihrer Teenie-Zeit!

Kim Kardashian (43) schwelgt in Erinnerungen – und an diesen lässt der The Kardashians-Star auch seine Fans teilhaben. Anlässlich des Geburtstages ihrer Kindheitsfreundin Lindsay teilt die Beauty einige alte Schnappschüsse auf Instagram. Auf diesen ist die vierfache Mama gemeinsam mit ihrer Vertrauten abgelichtet. Beide Frauen sind auf der Aufnahme im Teenageralter zu sehen und grinsen unschuldig in die Kamera. Auf einem weiteren Bild pusten die zwei Freundinnen gemeinsam mit einem weiteren Mädchen Luftküsse in die Kamera. "1993 in Maui mit Lindsay!", betitelt die Unternehmerin ihren Post.

Dass die Kardashian-Mitglieder immer mal wieder Erinnerungen an vergangene Zeiten herauskramen, kommt in regelmäßigen Abständen vor – besonders Kris Jenner (68) denkt gerne an vergangene Zeiten zurück! Zuletzt veröffentlichte das Familienoberhaupt einige alte Bilder anlässlich des 40. Geburtstags von Khloé Kardashian. Auf einem der Fotos war Kims Schwester beispielsweise als kleines Mädchen mit ihrer Mama abgelichtet.

Die Mutter von North West (11) sorgt ebenfalls häufig mit Schnappschüssen – oder Selfies mit anderen Promis – für Begeisterung! Vor wenigen Monaten war die 43-Jährige in Hamburg zu Besuch. Damals ließ es sich Moderator Kai Pflaume (57) nicht nehmen, ein kleines Andenken zu knipsen, das er auf Social Media veröffentlichte: Gemeinsam mit Kim machte das TV-Urgestein ein kultiges Erinnerungsfoto. Kanye Wests (47) Ex überraschte auf dem Pic sogar mit einem Duckface.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian (r.) mit ihrer Freundin Lindsay (l.), im Jahr 1993

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume und Kim Kardashian, 2024

