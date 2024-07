Nach Krise: Wie läuft es bei Marlisa Rudzio und ihrem Fabio?

Schon seit einigen Monaten ist Marlisa Rudzio (34) überglücklich mit ihrem Freund Fabio zusammen. Doch zuletzt kriselte es bei den Turteltauben. Promiflash hat daher nachgefragt: Wie steht es aktuell um Marlisa und Fabios Beziehung? "Wir sind gerade dabei, alles wieder hinzubekommen, sodass alles wieder positiv nach oben geht", zeigt sich die Influencerin beim mates date optimistisch. Und auch für Fabio scheint die kleine Krise nicht weiter von Bedeutung zu sein: "Bei welchem Paar läuft es mal nicht auf und ab? [...] Wir hatten leider ein kleines Tief, aber ich denke, wir kommen da wieder raus."

Doch wie schaffen es die beiden, ihre Beziehungsprobleme zu überwinden? "Also meistens streiten wir uns erstmal und schreien uns an, dann schweigen wir uns an und dann versuchen wir beide aufeinander zuzugehen und über alles zu reden", stellt die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin gegenüber Promiflash klar. Für Marlisa und Fabio sei es wichtig, gemeinsam einen "Nenner" zu finden – vor allem dann, wenn ihre Meinungen stark auseinandergehen.

Doch nicht nur zwischen Marlisa und ihrem Partner kam es zuletzt zu Streitereien – auch mit ihrem Ex-Freund Fabio De Pasquale (29) geriet sie aneinander: Nachdem sich der einstige B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star und seine Freundin Laura Steinert getrennt und wieder zueinandergefunden hatten, schoss Marlisa fies gegen Fabio. "Wenn man jemanden wirklich liebt, ruft man nicht bei Produktionen an und sagt: 'Hier, ich bin wieder Single und ihr könnt mich buchen.' […] Ich hoffe sehr für Laura, dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt!", wetterte die 34-Jährige auf Instagram.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt" 2023

