Bestätigt: Das ist der "Are You The One?"-VIP-Cast 2024!

Are You The One – Reality Stars in Love-Fans aufgepasst: Es geht in die nächste Runde! Zum vierten Mal werden bekannte Reality-TV-Gesichter in der Kuppelshow nach ihrem perfekten Partner suchen. Obendrauf winkt ihnen ein sahniges Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro. Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmer ihr Perfect Match finden. Promiflash stellt euch alle der fllirthungrigen Singles der neuen Staffel vor!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de