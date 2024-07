Mrs. Marlisa und ihr Freund Fabio wollen zusammenziehen!

Marlisa Rudzio (34) ist seit einiger Zeit mit ihrem Freund Fabio zusammen. Nachdem es bei dem Paar zuletzt etwas gekriselt hatte, sind sie nun wieder auf einem guten Weg. Wie Promiflash bei der Mates Date "Summer Edition" erfahren hat, planen die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Liebster sogar schon, auf der Beziehungsleiter den nächsten Schritt zu wagen. "Es ist, glaube ich, der erste Schritt, erst mal zusammenzuziehen" , verkündet Fabio. Aktuell gestalte sich die Beziehung noch etwas schwer, da sie so weit voneinander entfernt wohnen – die Blondine in Köln, er in Berlin.

Doch wohin verschlägt es die Turteltauben? Da sind sie sich wohl noch nicht ganz sicher: "Ich sympathisiere sehr mit Berlin, aber Köln ist natürlich meine Heimat", erklärt Fabio. Marlisa gesteht: "Also ich möchte erst mal noch in Berlin bleiben, weil hier meine Familie ist und ich sehr viel hier arbeite." Tatsächlich finde sie die aktuelle Wohnsituation sogar "ganz gut". Momentan könne das Paar noch zwischen ihrer und seiner Wohnung switchen, je nachdem, wo gerade Arbeit angesagt ist. Doch im Großen und Ganzen tendiere sie zu einer gemeinsamen Wohnung in Berlin, meint die Reality Queens-Teilnehmerin.

Die Beziehung zwischen Marlisa und Fabio entstand vergangenen Sommer aus einer Freundschaft heraus. Bei B: Real erzählte der Realitystar: "Im Sommer haben wir uns kennengelernt, über einen alten Bekannten, den wir beide kennen. Anfangs war es eigentlich nur freundschaftlich – und dann haben wir angefangen, jeden Tag miteinander zu telefonieren." Dass sie mehr füreinander empfinden, ergab sich dann mit der Zeit, wie von allein.

Nicole Kubelka / Future Image Mrs.Marlisa im Juli 2023 in Berlin

Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

