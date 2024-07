Spät bemerkt: Perrie Edwards wurde ohne Geruchssinn geboren!

Da hatte Perrie Edwards (30) noch mal Glück im Unglück! Dass die Sängerin ohne Geruchssinn geboren wurde, wusste sie in den ersten Jahren ihres Lebens nicht. Das sei ihr in einer bestimmten Situation beinahe zum Verhängnis geworden, wie das einstige Mitglied der Band Little Mix nun im Podcast "Dish from Waitrose" ausplaudert. Sie habe erst von der Abwesenheit ihres Geruchssinns erfahren, als sie einen Brand in der Küche ihres Elternhauses nicht bemerkte. "Ich konnte es nicht riechen. Unsere Küche war in Flammen aufgegangen", erzählt Perrie und fügt hinzu: "Ich sah den schwarzen Rauch unter der Tür durchziehen. Und dann fing ich an zu husten, weil es einem den Atem raubt."

Glücklicherweise kamen sowohl die "Shout out to My Ex"-Interpretin als auch ihre Familienmitglieder mit einem Schrecken davon. Ihre Mutter habe nach dem Vorfall jedoch sofort reagiert und mit Perrie einige medizinische Tests machen lassen. Die Diagnose: Eine angeborene Anosmie. Nur einer von 10.000 Menschen leidet unter der seltenen Krankheit. Perrie unterzog sich damals einer Operation, um ihren Geruchssinn herzustellen und erinnert sich im Gespräch an die Stunden danach: "Ich wurde operiert, kam raus, hatte große Tampons in der Nase und erholte mich eine Zeit lang. Und dann schwöre ich bei Gott, dass ich Kaffee riechen konnte. Ich bin aufgewacht und habe den Kaffee gerochen." Das positive Ergebnis der OP war jedoch von nicht allzu langer Dauer. Kurz darauf verlor die 30-Jährige ihren Geruchssinn erneut. Sie habe sich jedoch bewusst gegen eine weitere Behandlung entschieden. "Ich habe mir gesagt, dass ich das nicht noch einmal durchmache. Das ist mir egal. Wenn ich es hatte und es verloren habe, ist das in Ordnung. Aber ich hatte es noch nie, also warum sollte es mich kümmern?", betont die "Forget About Us"-Interpretin.

Als Teil der britischen Girlgroup Little Mix erlangte Perrie weltweite Bekanntheit. Nachdem Jesy Nelson (33) die Gruppe als erste verlassen hatte, kündigten auch die übrigen Mitglieder eine Auszeit von ihrer Zeit als Band an. Mittlerweile versucht sich Perrie an einer Karriere als Solokünstlerin, die sie am Anfang des Jahres auf ihrem Instagram-Profil ankündigte.⁣ Die Sängerin postete einen Clip, in dem sie einen Anruf entgegennimmt: "Ist es so weit?", fragt sie in dem Video und fügt ein jubelndes "Es ist so weit!" hinzu.

Sängerin Perrie Edwards

Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

