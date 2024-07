Nach Trennung: Ist Prinzessin Amalia wieder frisch verliebt?

Prinzessin Catharina-Amalia (20) trennte sich Ende vergangenen Jahres von ihrem Partner – einem deutschen Milliardärssohn. Jetzt ist die royale Niederländerin offenbar in einen neuen Herrn verliebt, bei dem es sich um einen Prinzen handelt. Wie verschiedene Medien berichten, darunter beispielsweise Bunte, wurde die Beauty vor wenigen Tagen mit dem bulgarischen Thronfolger Boris Sachsen-Coburg-Gotha gesichtet. Einige Insider behaupten, dass eine "eindeutige romantische Verbindung zwischen den beiden" bestanden haben soll.

Erste Gerüchte um eine Romanze zwischen Amalia und Boris kamen bereits im Januar dieses Jahres auf. Laut dem Magazin zog es den 26-Jährigen nach seinem Studium an der Londoner University of Arts nach Spanien. In Madrid traf er dann auf die Tochter von König Willem-Alexander (57) – und es funkte wohl gewaltig bei den beiden! Eine Quelle betont gegenüber dem Fernsehsender Juicechannel: "Unsere Quelle wusste nichts von den Gerüchten über die Beziehung von Amalia der Niederlande, aber es war auffallend, sie mit einem Jungen zu sehen." Bislang kommentierten weder die 20-Jährige noch ihr vermeintlicher Partner die Spekulationen öffentlich.

Was ihr Liebesleben anbelangt, hält sich Amalia bedeckt. Auch die Beziehung zu ihrem früheren Partner machte die Prinzessin nicht öffentlich. Mit ihm soll sie seit Anfang 2022 gemeinsam durchs Leben gegangen sein. Nach rund zwei Jahren zerbrach das Liebesglück jedoch. Das meinte zumindest ein Informant laut Bild zu wissen. "Es ist vorbei. K. liebte sie wirklich sehr. Sie war lustig und es machte Spaß, mit ihr zusammen zu sein, aber ihre Zukunft war bereits festgelegt – das war zu viel für ihn", hieß es.

Instagram / boris.saxe Prinz Boris Sachsen-Coburg-Gotha, Mitglied des bulgarischen Königshauses

Getty Images Prinzessin Amalia, Mai 2021

