Diese drei "Princess Charming"-Singles schmeißt Lea raus!

Eigentlich hatte ihre Princess Charming-Reise gerade erst begonnen. Doch nach der zweiten Folge der RTL+-Show müssen direkt drei Teilnehmerinnen ihre Koffer packen. Besonders für Julia kommt die Abfuhr von Lea Hoppenworth überraschend. Vor der Kettenzeremonie verrät sie noch: "Ich glaube, ich kann gut einschätzen, dass sie mit mir einen guten Vibe hat. [...] Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl." Doch die Princess sieht das leider anders und spürt eher keine romantische Anziehung. Die Werbetexterin entscheidet sich außerdem gegen die Kandidatinnen Viviana und Lisa, mit denen sie bis dahin kaum Gespräche führen konnte.

Nach nur wenigen Tagen haben andere Singles schon die Nase vorn. Vor allem mit Lucia versteht sich Lea in der aktuellen Folge blendend. In der Happy Hour führen die zwei ein flirty Gespräch, in dem die Princess der Yogalehrerin versichert: "Du bist mir gestern auf jeden Fall aufgefallen. [...] Da kannst du dir sicher sein." Währenddessen hält Lucia einen so intensiven Blickkontakt, dass die 30-Jährige verlegen lacht und ein wenig rot wird.

Auch Leas Ex-Flirt Maike darf weiterhin auf Ko Samui bleiben. Die beiden Berlinerinnen führen vor der Entscheidung noch ein ernstes Gespräch. Während sich fünf andere Kandidatinnen, unter anderem ihre gute Freundin Seleya, bei einem Gruppendate vergnügten, schmollte die Marketing-Expertin nämlich in der Villa. "Mir geht's gar nicht gut. Ich komme hier mental an meine Grenzen", gibt sie offen zu. Lea kann Maikes Gefühle nicht so ganz nachvollziehen und befürchtet: "Ich möchte meine Zeit hier nicht an eine Person verschwenden, die vielleicht kein ehrliches Interesse an mir hat."

RTL / Markus Hertrich Julia, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Lea Hoppenworth und "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike

Wie findet ihr Leas Entscheidung, sich von Julia, Viviana und Lisa zu verabschieden? Gerechtfertigt. Da hat es einfach nicht gefunkt. Ich finde das total schade. Ergebnis anzeigen



