Diese "Princess Charming"-Kandidatinnen flirten miteinander!

Eigentlich dreht sich in der aktuellen Staffel von Princess Charming alles um Herzdame Lea Hoppenworth. Doch anders als bei anderen Datingshows können die Singles in diesem RTL+-Format auch Gefühle füreinander entwickeln. Bei Maike und Melissa geht es schon direkt nach dem ersten Kennenlernen los. Am nächsten Morgen wachen die beiden Ladys in einem Bett auf, nachdem sie die ganze Nacht miteinander gekuschelt haben. "Gerade nach so einem emotionalen Abend ist es schön, in den Arm genommen zu werden und da ist einfach diese flirty Anziehung", gibt Maike zu. Allerdings könne sie die ganze Sache noch nicht richtig einschätzen.

Auch zwischen zwei anderen Kandidatinnen funkt es. Seleya setzt sich in einem ruhigen Moment zu Lucia, um über die Princess zu quatschen. Doch die Yogalehrerin wechselt sofort das Gesprächsthema und sagt: "Ich find's gut, dass du zu mir gekommen bist." Danach schauen sie sich etwas verlegen an. "Lucia ist auf jeden Fall schön anzusehen und es macht Spaß, mit ihr zu reden. Sie ist eine sehr attraktive Frau – megahot", gibt die Barkeeperin im Einzelinterview zu.

Ob diese Flirts zu Ärger mit Lea führen werden, bleibt abzuwarten. In einem von RTL veröffentlichten Teaser war schon zu sehen, dass die 30-Jährige von so manch einer Teilnehmerin enttäuscht wurde. In einer dramatischen Szene warf sie jemandem vor: "Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du mir das nicht?" Außerdem zeigte die Sneak Peek, dass sich zwei Personen im Bett der Single-Villa vergnügten.

RTL "Princess Charming"-Kandidatinnen Maike und Melissa

RTL "Princess Charming"-Teilnehmerinnen Lucia und Seleya

