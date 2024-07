Königin Camillas Stylistin verbot Royals, Blau zu tragen!

Königin Camilla (76) darf als Gattin von König Charles (75) nicht nur über ihre eigene Kleidung entscheiden, sondern auch über die von anderen weiblichen Mitgliedern der Königsfamilie. Diese Entscheidungsgewalt legte sie offenbar auch in die Hände ihrer Stylistin Jacqui Meakin – und laut OK! sah diese es gar nicht gerne, wenn jemand anderes als die Königsgemahlin ihre Lieblingsfarbe Blau trug. Das Problem dabei: Auch Prinzessin Kate (42) und Herzogin Sophie (59) bevorzugen blaue Kleidung. "Es gab eine Zeit, in der Jacqui ein wenig skeptisch darüber war, dass Blau zur gleichen Zeit wie die Königin getragen werden sollte", erklärt eine Palastquelle. Die Stylistin habe sogar verboten, dass Kate und Sophie bei königlichen Anlässen Blau tragen. Das habe sich aber mittlerweile gebessert: "Sie sieht das jetzt entspannt, solange die Blautöne sehr unterschiedlich sind."

Dass die Wahl der Kleidung bei den Royals eine wichtige Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Wie streng die Blaublüter sind, machte auch Herzogin Meghan (42) in der Doku "Harry & Meghan" deutlich. "Soweit ich weiß, darf man nie die gleiche Farbe wie Ihre Majestät tragen, wenn eine Gruppenveranstaltung stattfindet. Aber dann sollte man auch nicht die gleiche Farbe tragen wie eines der anderen ranghöheren Mitglieder der Familie", erinnerte sich die gebürtige US-Amerikanerin an die Vorgaben. Aus dem Grund habe sie sich in der Zeit als arbeitende Royal auch eher für gedeckte Farben wie Beige, Weiß oder Braun entschieden. Damit habe sie auch versucht, um jeden Preis unauffällig zu bleiben: "Ich wollte diese Familie nicht in Verlegenheit bringen."

Der guten Beziehung von Camilla und ihrer Familie scheint das Blau-Verbot aber keinen Abbruch getan zu haben. Vor allem mit Kate verbindet die 76-Jährige wohl viel. Da sich die Frau von Prinz William (42) seit Beginn des Jahres aufgrund ihrer Krebserkrankung kaum in der Öffentlichkeit zeigte, soll ihre Schwiegermutter regelmäßigen Kontakt zu ihr gehalten haben. Ein Insider berichtete The Sun, dass Camilla Kate oft anrufe und ihr in der Zeit der Genesung eine große Stütze sei. Weniger harmonisch soll aber das Verhältnis der Königin zu Prinz Harry (39) und Meghan sein. Schon in seinem Buch "Reserve" nannte Harry Charles' zweite Ehefrau abfällig "die andere Frau". Der 39-Jährige hegt angeblich großes Misstrauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass niemand außer Camilla Blau tragen sollte? Völlig übertrieben, es ist doch nur eine Farbe! Verständlich, die Royals sollen eben nicht alle gleich aussehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de