Vor dieser Sache will Prinzessin Kate Sohn George beschützen

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind schon seit vielen Jahren ein harmonisches Paar. Doch eine Sache stört die dreifache Mutter an ihrem Liebsten schon: Seine Leidenschaft für Motorräder! "Er fährt es immer noch. Es erfüllt mich immer mit Schrecken, wenn er damit unterwegs ist", gesteht Kate laut OK! Magazine in einem älteren Interview, das aktuell wieder die Runde macht. Mit 19 Jahren hatte er die Prüfung bestanden und war seither nicht mehr von seinem Bike zu trennen – selbst am Vorabend seiner Hochzeit im Jahr 2011 schwang er sich auf das schnelle Zweirad. Doch neben Williams Unversehrtheit bereitet noch eine weitere Sache Kate Sorgen: "Hoffentlich kann ich George (10) davon fernhalten."

Zum Glück hat der Thronfolger auch harmlosere Hobbys, die er problemlos an seine Kids weitergeben kann. So besuchte er kürzlich gemeinsam mit George und Prinzessin Charlotte (9) ein Konzert von Taylor Swift (34). Ein Video, welches The Sun vorliegt, zeigt William, wie er auf einer Tribüne des Wembley Stadions wie wild die Hüften schwingt und mit den Armen in der Luft wedelt. Im Anschluss gab es für den Sohn von König Charles (75), George und Charlotte sogar noch ein Selfie mit dem beliebten Popstar. Und auch seine Leidenschaft für wohltätige Arbeit teilt William bereits fleißig mit seinen Sprösslingen.

Doch angeblich muss sich Kate in puncto Motorrad ohnehin keine Sorgen machen – George soll längst eine Leidenschaft für ein anderes motorisiertes Fortbewegungsmittel entwickelt haben. Er sei ein "potenzieller Pilot in der Entwicklung", plauderte William laut Hello! im Gespräch mit Chrissie Lacey, Staffelführerin der Royal Air Force, aus. Der Mini-Royal wolle daher gern einmal den Stützpunkt der Luftwaffe des Vereinigten Königreichs besuchen.

Getty Images Prinz William, Sohn von König Charles

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Könnt ihr Kates Sorge nachvollziehen?



