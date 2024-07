Das stand in "Princess Charming"-Leas Textnachricht an Maike

In der ersten Folge von Princess Charming stellte die Protagonistin Lea Hoppenworth fest, dass unter den Singles auch ihre Ex Maike mitmischt. Während Lea diesen Fakt ziemlich gelassen hingenommen hatte, wirkte Maike recht angespannt. Unter Tränen berichtete die Brünette, dass die Romanze nicht gut geendet sei: "Ich habe das dann über WhatsApp beendet [...] Sie hat mir danach noch mit einer recht bösen Nachricht geantwortet." Gegenüber Promiflash plaudert Lea nun aus, was in dieser ominösen Nachricht an Maike stand: "Es war mir damals wichtig, meine Perspektive klar zu formulieren, ohne dabei verletzend zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihre Empfindung (unsere Datingphase zu beenden) teile – nur eben gern persönlich darüber gesprochen hätte, statt über WhatsApp. Und, dass eine rein freundschaftliche Beziehung zwischen uns für mich nicht infrage kommt."

Dass Maike diese Textnachricht als böse empfunden habe, verwundere die Blondine. Lea habe das Ende ihrer kleinen Sommerromanze anders in Erinnerung behalten, wie sie verrät: "Da wir meiner Empfindung nach nicht im Bösen auseinandergegangen sind und auch keine Beziehung, sondern nur eine relativ kurze Datingphase hatten, war es für mich fast schon beruhigend, in dieser Extremsituation in ein bekanntes Gesicht zu blicken."

Und das Gesicht von Maike war nicht das einzige, welches die Berlinerin zwischen den Singles wiedererkannt hatte. Auch Marlen hatte sie im Vorfeld schon einmal gesehen – und zwar auf einer Dating-App. Zu einem Treffen sei es trotz des Austauschs einiger Nachrichten nicht gekommen: Marlen hat Lea eiskalt geghostet! Die Princess nimmt ihr das aber nicht krumm: "Im Online-Dating passiert es schon mal, dass der Überblick verloren geht. Dafür habe ich absolut Verständnis. Anders wäre es gewesen, wenn wir uns aktiv gedatet hätten."

RTL Lea Hoppenworth und "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike

RTL / Markus Hertrich Lea Hoppenworth, TV-Persönlichkeit

