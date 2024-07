Lucia war erst nicht von "Princess Charming"-Lea überzeugt

In der zweiten Folge von Princess Charming wurde es schon ziemlich flirty zwischen Lea Hoppenworth und einigen der Singles. Vor allem bei der Princess und Kandidatin Lucia schien die Chemie einfach zu stimmen. Dabei sei sich Lucia ihrer Sache am Anfang nicht ganz so sicher gewesen, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Das Gespräch hat da erst mein Interesse geweckt, weil ich zu Beginn eher das Gefühl hatte, dass Lea nicht so mein Typ ist."

Doch die innigen Blicke, die sie in ihrem kurzen Zwiegespräch ausgetauscht hatten, haben Lucia offenbar umgestimmt. Während des Gesprächs hat auch Lea mit ihrem Interesse an der 28-Jährigen nicht hinterm Berg gehalten. Die Blondine versicherte der Leipzigerin sogar vor der Kettenzeremonie, in der sich die Princess von einigen Singles verabschiedete, sie bei einem Date näher kennenlernen zu wollen. "Ich hatte in dem Moment einen krassen Adrenalin-Rush, weil mir diese 'verfrühte' Einladung doch sehr geschmeichelt hat", erinnert sich Lucia an diesen Moment im Interview.

Lucia schien in der Folge nicht nur an Lea Gefallen gefunden zu haben. Auch mit Mitstreiterin Seleya hatte sie sich augenscheinlich gut verstanden. "Ja, das stimmt! Wir hatten auch sehr starke Gay-Panic voreinander und unsere Annäherungen waren eher verhalten", gibt die Brünette im Nachhinein zu. Seleyas gute Freundin Maike scheint wohl auch einen guten Draht zu einer anderen Frau in der Villa, die nicht die Princess ist, zu haben. In der ersten Nacht teilte sich die Berlinerin das Bett mit Mitstreiterin Melissa – und das ziemlich eng aneinander gekuschelt.

RTL Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

RTL "Princess Charming"-Kandidatinnen Maike und Melissa

