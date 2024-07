Überraschend: Lena Meyer-Landrut hat ungewöhnlichen Zweitjob

Lena Meyer-Landrut (33) hat eine unerwartete Beschäftigung neben ihrer Musikkarriere – sie besitzt eine eigene Produktion von Olivenöl. Wie Bild berichtet, habe die "Satellite"-Sängerin gemeinsam mit einem Unternehmerpaar aus Berlin eine Firma, die auf einem kleinen Landgut nahe der italienischen Stadt Perugia das Öl produziert. In ihrer Instagram-Story teilte Lena vor wenigen Tagen ein Video, in dem man die Flasche mit dem Olivenöl sieht. Auf dem Behältnis steht die Aufschrift 107 – dahinter steckt ihre Marke onehundredandseven. "In Umbrien gibt es ein Haus mit 107 Olivenbäumen. In diesen wunderschönen sanften Hügeln in einer der malerischsten Gegenden Umbriens haben wir die Inspiration gefunden, mit der Produktion kleiner Chargen außergewöhnlicher Produkte zu beginnen", lautet ihr Ansatz auf der Webseite.

Die Sängerin verbindet eine große Liebe zu dem Land Italien. 2020 blieb die 33-Jährige eine Zeit lang in Venedig. Und auch ihre Flitterwochen mit ihrem Mann Mark Forster (41) verbrachte sie dort – die beiden sollen, laut Informationen der Zeitung, wohl auch ein Anwesen vor Ort besitzen. Bunte berichtet, dass die Luxusvilla anscheinend über neun Schlafzimmer und zehn Bäder verfügen soll. Von einem traumhaften Balkon kann das Paar den Ausblick auf die Weinberge genießen.

Ihre Seele in Italien baumeln zu lassen, tut Lena sicherlich gut – in der vergangenen Zeit hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt musste die Musikerin zwei ihrer Konzerte aufgrund eines medizinischen Notfalls absagen. Ihre Fans waren in Sorge, doch am vergangenen Montag gab sie ein Update und teilte einen Beitrag auf Instagram, dass sie "langsam wieder auf dem Damm" sei.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Juli 2024

