Experte meint: Prinz Harry wird keine Preise mehr gewinnen

Bei den ESPY-Awards wurde Prinz Harry (39) der Pat-Tillman-Award verliehen, um seine Arbeit für die Invictus Games zu ehren. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung, die Menschen mit militärischem Hintergrund und starker Verbindung zum Sport zugesprochen wird. Der Gatte von Herzogin Meghan (42) nahm den Award dankend an, obwohl viele Kritiker ihm eindringlich geraten hatten, das nicht zu tun. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams ist der Meinung, dass Harry dadurch zu viel negative Aufmerksamkeit auf die gesamte Preisverleihung gezogen habe. "Ich denke, dass jeder Award, der keine Kontroverse will, es sich nun zweimal überlegen wird, bevor er in Zukunft an Harry und Meghan vergeben wird", versichert er gegenüber The Sun.

Harrys Award wurde nach dem Kriegshelden Pat Tillman benannt, der ein bekannter Footballstar war und während eines Einsatzes in Afghanistan gefallen ist. Die Mutter des Namensgebers war eine der Ersten, die Harry für ungeeignet gehalten hatte. Allerdings meldeten sich auch zwei militärische Offiziere bei dem Magazin, die sich ebenfalls gegen Harry aussprachen. "Es gibt viele Menschen, die während ihres Dienstes in den britischen und amerikanischen Streitkräften ganz außergewöhnliche Dinge getan haben, die eine solche Auszeichnung viel eher verdient hätten. Es liegt offensichtlich daran, wer er ist – nicht daran, was er getan hat", meinte Oberst Richard Kemp.

Der Award ist nicht das Einzige, was im Leben von Harry gerade für Aufruhr sorgt: Angeblich sollen sich seine früheren Freunde von ihm abgewandt haben. Der Grund? Wie Journalist Tom Quinn gegenüber Mirror verriet, empfinden sie Harrys Gemahlin Meghan als "schwierig". Außerdem sind sie nicht einverstanden mit den Dingen, die Harry in seinem Buch "Reserve" über seine Zeit am Eton-College und beim Militär geschrieben hat. Laut dem Kenner fühlen sie sich von ihm verraten.

Getty Images Prinz Harry im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

