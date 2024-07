Fans kritisieren Kylie Jenner für ihren neuen Skinny-Look

Erst superkurvig – jetzt extrem schlank: Was sagen Kylie Jenners (26) Fans zu ihrem neuen Look? Das Nesthäkchen des Kardashian-Clans startet gerade mit ihrer Modelinie Khy voll durch – vor wenigen Tagen teilte die Beauty Bilder eines Shootings für ihre neue Bademode auf Instagram. Dazu posierte die zweifache Mama selbst als Bikinimodel am Strand. In den Kommentaren scheint es aber weniger um die Badekleidung als um die Designerin zu gehen: "Unrealistische Körperstandards", kritisiert eine Nutzerin die superschlanke Figur der 26-Jährigen und löst damit eine heftige Diskussion aus.

Dass Kylie auf den Strandbildern im Gegensatz zu früher sehr dünn wirkt, fällt auch anderen auf. "Ich liebte ihre Kurven, jetzt sieht sie verhungert aus", kommentiert ein Fan. Das scheint aber nicht das Einzige zu sein, was einige Follower an dem Post des Reality-TV-Stars stört. "Sie weint darüber, dass Leute über ihr Aussehen reden, zeigt sich aber ständig so aufreizend", beschwert sich ein Nutzer und spielt damit auf eine aktuelle Folge von The Kardashians an. Dort war Kylie in Tränen ausgebrochen, nachdem sie für ihr Aussehen kritisiert worden war. Es sind aber nicht nur negative Kommentare, die Kylies Community für den Beitrag übrig hat. Viele Fans loben sie sowohl für ihr Aussehen als auch für ihre neue Badekollektion: "Für mich ist Kylie eine der stylishsten Frauen. Herzlichen Glückwunsch!"

Viele dürfte Kylies neuer Look aber auch nicht allzu sehr überraschen: Bereits vor einigen Monaten verriet sie in einer Folge von "The Kardashians", dass sie einige ihrer Beauty-Eingriffe inzwischen bereue: "Ich wünschte, ich hätte nie etwas machen lassen." Nun wolle sie sich die Filler in ihrem Gesicht auflösen lassen – rund die Hälfte ihrer Lippenfüllungen sollen bereits entfernt worden sein. Damals sprach sie reflektiert über Schönheitsideale und die Vorbildfunktion, die Personen des öffentlichen Lebens hätten: "Wir müssen alle einfach ein größeres Gespräch über die Beautystandards führen, die wir setzen!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Welcher Kylie-Look gefällt euch besser: Kurvig oder superschlank? Auf jeden Fall kurvig! Damit sah sie viel weiblicher aus. Ich finde, ihr steht der superschlanke Look besser. Ergebnis anzeigen



