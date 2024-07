Katie Price war im Alter von 16 Jahren schon mal schwanger

Katie Price (46) ist eigentlich ein offenes Buch – doch es gibt eine Sache, die das Boxenluder bisher noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Wie Mirror berichtet, plant Katie in ihren Memoiren "This is Me" über ein sehr prägendes Ereignis in ihrer Jugend zu sprechen. Die Reality-TV-Bekanntheit soll enthüllen, dass sie im Alter von nur 16 Jahren das erste Mal schwanger wurde.

Damals sei die Fernsehpersönlichkeit mit einem 25-jährigen Mann zusammen gewesen, der frisch aus dem Gefängnis entlassen worden war. Katie hatte sich über den Nachwuchs gefreut, doch ihr Partner reagierte auf die eigentlich freudigen Nachrichten mit purer Gewalt. "Er hat mir in den Bauch getreten, als ich schwanger war, und ich habe das Baby verloren", erinnert sich die 46-Jährige in ihren Memoiren.

Das ist nicht das einzige dunkle Kapitel, über das Katie in ihrem neuen Buch angeblich sprechen möchte. Vor mehreren Jahren hatte die Beauty in einer Fernsehsendung enthüllt, dass sie von einem Promi vergewaltigt wurde. Bisher behielt sie die Identität ihres mutmaßlichen Peinigers für sich. Ein Insider ist sich sicher, dass Katie ihre Memoiren nutzen möchte, um reinen Tisch zu machen. "Katie denkt, dass es jetzt an der Zeit ist, da sie nichts zu verlieren hat. Nach all dem 'Me Too'-Zeug denkt sie, wenn andere Leute ihre Sexualstraftäter verraten haben, warum kann ich das nicht auch?", erklärte die Quelle gegenüber The Sun.

Katie Price, TV-Star

Katie Price, Realitystar

