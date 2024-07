Wollen Jasi_xx3 und ihr Mou nach Geburt weiteren Nachwuchs?

Die Influencerin Jasi_xx3 (21) steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes – in ihrer Instagram-Story gibt sie nun preis, ob es danach weiteren Nachwuchs geben könnte. Gemeinsam mit ihrem Partner Mou plane sie nichts Endgültiges: "Unser Wunsch waren immer drei bis vier Kinder. Aktuell können wir uns kein viertes Kind vorstellen, aber wir wollen uns da auch nicht zu 100 Prozent festlegen", verrät sie ihren Fans. Es könne auch sein, dass sie ihre Meinung wieder ändern und doch noch ein Kind wollen. Für den Moment wolle sie sich jedoch auf die bevorstehende Geburt konzentrieren und erst danach schauen, wie es weitergeht.

Neben den Familienplänen teilt die 21-Jährige auch Einblicke in ihre aktuelle Schwangerschaft. Sie berichtet, dass sie während ihrer dritten Schwangerschaft etwa 17 Kilogramm zugenommen habe. Besonders bemerkenswert ist, dass die Influencerin bereits einige Tage über den errechneten Geburtstermin hinaus ist, was die Spannung für sie und ihre Follower erheblich steigert. "Es sind jetzt mittlerweile acht Tage über dem Entbindungstermin. Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird", berichtete sie vor wenigen Tagen ehrlich im Netz.

Jasi ist für ihre ehrlichen Einblicke in ihren Alltag und ihr Familienleben bekannt, was ihr in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde beschert hat. Mit 17 hatte sie ihre erste Tochter Eleyna mit ihrem damaligen Partner bekommen, von dem sie sich trennte. Seit über zwei Jahren geht sie nun mit ihrem Freund Mou durchs Leben, mit dem Jasi erst im Mai 2023 ihre zweite Tochter namens Miriya auf der Welt begrüßen durfte. Bereits bei ihrer zweiten Geburt war sie ein paar Tage überfällig – bleibt abzuwarten, wann sich ihr dritter Nachwuchs auf den Weg macht.

Erst kürzlich unternahm Jasi, gemeinsam mit ihrem Partner und ihren zwei Töchtern, einen letzten Urlaub zu viert in Kroatien. Trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft genoss die Familie die sonnigen Tage und die gemeinsame Zeit. In ihren Instagram-Storys zeigte die Influencerin fröhliche Momente, bei denen sie unter anderem ein Eis am Steg genoss und mit ihren Liebsten eine Bootsfahrt machte. "Die Kinder haben auf jeden Fall auch ihren Spaß", schwärmte die stolze Mama in einem ihrer Posts. Dass sie hochschwanger in den Urlaub fuhr, sorgte zwar für einigen Unmut unter ihren Followern, doch die Blondine ließ sich davon nicht beirren und begegnete der Kritik mit einem humorvollen Tanz auf dem Boot. Die Entspannung vor der Geburt tat der Familie sichtlich gut und half ihnen, noch einmal Kraft zu tanken, bevor der aufregende neue Lebensabschnitt beginnt.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3, Social-Media-Bekanntheit

