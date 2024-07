Ganz traditionell: Kim Kardashians Hochzeitslook in Indien!

Kim Kardashian (43) ist anlässlich der Hochzeit des Milliardärssohns Anant Ambani (29) und seiner Partnerin Radhika Merchant in Indien zu Besuch. Nun warf sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit für das nächste Event in dem südostasiatischen Land in Schale. Wie in ihrer aktuellen Instagram-Story zu sehen, trug die Unternehmerin für die Veranstaltung eine traditionelle Lehenga in Beige – dazu eine funkelnde Nasenkette, lange Ohrringe und einen edlen Kopfschmuck, der Maang Tikka genannt wird.

Ihre jüngere Schwester Khloé (40) begleitete sie zu dem pompösen Event. Sie entschied sich für einen etwas farbenfroheren Look: Die 40-Jährige trug ebenfalls eine traditionelle Tracht – allerdings ganz in Rosa. Die Ärmel der Lehenga bestanden dabei aus Perlen. Mit einer glitzernden Diamantkette und dezentem Kopfschmuck rundete sie das Outfit ab.

Anant ist der Sohn von Mukesh Ambani. Laut Forbes wird das aktuelle Vermögen seines Vaters auf umgerechnet 113 Milliarden Euro geschätzt – der Unternehmer gilt als reichster Inder und als einer der reichsten Menschen Asiens. Laut Medienberichten soll die Hochzeit von Anant und Radhika in Mumbai fast 100 Millionen Euro gekostet haben.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2024

Getty Images Anant Ambani mit seinem Vater Mukesh Ambani und dessen Frau Nita

