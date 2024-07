Im achten Monat schwanger: Patricija Ionel posiert im Bikini

Patricija Ionels (29) Babykugel kann sich sehen lassen! Die Profitänzerin ist bereits seit 2022 mit ihrem Alexandru (29) verheiratet und durfte mit ihm noch im selben Monat ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Aktuell ist die Let's Dance-Bekanntheit ein weiteres Mal mit Zwillingen im achten Monat schwanger. Auf Instagram gibt sie nun Einblicke in ihren Strandurlaub – und zeigt ihren Babybauch! In einem weißen Bikini mit Blumenmuster posiert die Sporttänzerin vor einem traumhaften Strand und scheint ihre sonnige Auszeit in vollen Zügen zu genießen. Allem Anschein nach dürften die beiden "Let's Dance"-Babys auch gar nicht mehr lange auf sich warten lassen...

Die freudigen Neuigkeiten, dass Patricija und Alexandru gleich zwei Kinder erwarten, hatten sie lange für sich behalten. Erst bei der Geschlechterbekanntgabe bei der Profi-Challenge von "Let's Dance" hatte das Paar die Katze aus dem Sack gelassen. "Es sollte eine Überraschung bleiben", erklärte Alexandru danach im Interview mit RTL. Er habe unbedingt die Reaktionen sehen wollen, weshalb sie sich für eine Verkündung während der Show entschieden haben.

Die Geschlechter hatten beide allerdings ebenfalls erst gemeinsam mit den anderen in der Sendung erfahren: Es wird ein Mädchen und ein Junge. Darüber könnten die werdenden Mehrfacheltern wohl nicht glücklicher sein. "Es ist der Wahnsinn, es ist das Beste, was passieren konnte", äußerte sich Patricija schwärmend gegenüber dem Sender. Auch ihr Ehemann räumte ein, dass sie sich genau das gewünscht hätten.

Instagram / bellatricija Patricija Ionel, Tänzerin

RTL / Stefan Gregorowius Patricija und Alexandru Ionel bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge 2024

