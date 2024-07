Das sind die letzten Fotos von Shannen Doherty vor ihrem Tod

Shannen Doherty (✝53) verstarb am vergangenen Samstag an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Nun veröffentlicht TMZ die letzten Fotos, die die Schauspielerin vor ihrem Tod in der Öffentlichkeit zeigen. Die Aufnahmen entstanden am 16. Juni – knapp einen Monat vor ihrem Ableben. Auf den Schnappschüssen ist die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Mutter Rosa und ihrem guten Freund Chris Cortazzo von Kristy's Malibu, einem Restaurant in Kalifornien, zu sehen. Die Fotos zeigen, wie die einstige Beverly Hills, 90210-Darstellerin die Einkaufstüte in den Händen hält, während Chris liebevoll den Arm um sie legt.

Shannens Pressesprecherin gab ihren Tod jüngst gegenüber People bekannt: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat." In ihren letzten Momenten sei die Hollywood-Bekanntheit "von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie" umgeben gewesen.

Seit dem Bekanntwerden ihres Ablebens meldeten sich zahlreiche Stars zu Wort. "Ich liebe dich. Fliege hoch, du liebe und süße Frau. Das trifft uns schwer. Dein Herz, dein Mut und deine Freundlichkeit werden uns sehr fehlen", schrieb unter anderem Kate Beckinsale (50) auf Instagram. Auch Olivia Munn (44), die selbst gegen den Krebs kämpft, fand rührende Worte für Shannen: "Krebs ist wirklich verdammt beängstigend und Shannen begegnete ihm mit solcher Würde, Stärke und Anmut. [...] Flieg hoch, meine Freundin."

