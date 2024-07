Nach Kuss: Sie darf bei "Princess Charming"-Lea übernachten!

Das Gefühlschaos bei Princess Charming geht weiter. In der aktuellen Folge der RTL+-Show kann vor allem eine Kandidatin Lea Hoppenworth auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Lucia und Inci werden in die Villa der Copywriterin eingeladen und dürfen mit ihr zusammen ein etwas verkohltes Abendessen genießen. Nachdem es dabei vor allem zwischen der Princess und Lucia funkt, darf die Yogalehrerin länger bleiben und es kommt zum ersten Kuss der Staffel. "Das ist irgendwie verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass so wenige Minuten reichen, um so ein Gefühl in mir auszulösen", kommentiert Lea danach etwas verlegen die Situation.

Gleich darauf lädt die Princess die Leipzigerin ein, über Nacht zu bleiben. "Unglaublich gerne. [...] Aber eine Zahnbürste hab ich nicht mit", scherzt Lucia und lässt sich in die Villa führen. In ihrem Gespräch gibt es allerdings auch ein Thema, das kurz für eine angespannte Stimmung sorgt. Die Kandidatin wünscht sich am ehesten eine offene Beziehung, während Lea nach etwas Monogamem sucht. Die Blondine erklärt auch, dass sie es besser fände, wenn sich die Singles nicht untereinander daten würden. Für Lucia ist das ein schwieriges Thema, denn sie hat auch an Seleya Interesse.

In einer vorherigen Folge von "Princess Charming" führten die zwei Kandidatinnen ein kurzes Gespräch, das bei Seleya allerdings einen bleibenden Eindruck hinterließ. "Lucia ist auf jeden Fall schön anzusehen und es macht Spaß, mit ihr zu reden. Sie ist eine sehr attraktive Frau – megahot." Im Interview mit Promiflash gab auch die 28-Jährige zu, dass es zwischen ihnen funkte. "Ja, das stimmt! Wir hatten auch sehr starke Gay-Panic voreinander und unsere Annäherungen waren eher verhalten."

