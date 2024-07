"Princess Charming"-Melissa und Maike beenden Villa-Flirt!

Bei Princess Charming wirken zwei Kandidatinnen bisher besonders vertraut miteinander: Melissa und Maike. Immer wieder suchen die beiden ihre Nähe – und in der ersten Nacht teilten sich die Single-Frauen sogar eng aneinander gekuschelt das Bett. Doch in der dritten Folge der RTL+-Show ziehen die beiden einen Schlussstrich, bevor sich ihr Flirt zu mehr entwickeln kann. "Ich glaube, der Vibe zwischen uns könnte viel intensiver sein, wenn die Sache mit Lea jetzt gerade nicht wäre. [...] Ich möchte nicht ein Problem mehr sein. Wenn du das mit Lea wirklich angehen möchtest, dann solltest du das auch machen. [...] Dann ist es nur fair, wenn wir das bei uns ein bisschen downgraden", lässt Melissa die Berlinerin in einem Vieraugengespräch wissen.

Bevor Melissa zu dieser Erkenntnis gekommen war, bemerkte sie bereits, dass sich die Stimmung zwischen ihr und ihrer eigentlichen Mitstreiterin verändert hatte. "Ich finde halt, dass du schon sehr reserviert vorgehst gerade. Das finde ich irgendwie komisch, wenn es gestern Abend noch so richtig touchy war", vertraut die 28-Jährige der Berlinerin an. Und tatsächlich liegt sie mit ihrem Gefühl nicht so falsch, wie ihr die 30-Jährige versichert: "Ich glaube, dass ich dir aus dem Weg gegangen bin, weil ich der Sache aus dem Weg gehen wollte. Ich wusste einfach nicht, wie ich die Situation angehen soll. [...] Ich muss einfach einmal dieses Gespräch mit ihr [Lea] haben, um zu wissen, ob wir das überhaupt noch wollen."

Während sich Melissa und Maike über ihre Beziehung zueinander austauschen, nutzen ein paar der anderen Singles die Möglichkeit, Lea im Rahmen des zweiten Gruppendates besser kennenzulernen. Hang, Tommi, Laura, Katharina und Marjam dürfen der Princess bei einer Partie Beachvolleyball beweisen, wie sportlich und ehrgeizig sie sind. Danach haben alle noch die Chance, die Blondine bei Einzelgesprächen besser kennenzulernen. Vor allem Marjam scheint nach dem Date mit Lea euphorisiert zu sein: "Ja, ich bin verzaubert. Das sieht man mir doch an! [...] Ich glaube, ich bin schockverliebt. Das war überwältigend, ich finde die Princess, die ist der Hammer."

RTL Melissa und Maike, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

RTL Hang, Katharina, Tommi, Laura und Marjam bei "Princess Charming" 2024

