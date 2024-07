Thomas Gottschalk bietet Bill Kaulitz sein Appartement an!

Die TV-Legende Thomas Gottschalk (74) sieht man bis heute im Fernsehprogramm auftreten oder in seinem eigenen Podcast "Die Supernasen" über Gott und die Welt reden. Gemeinsam mit Mike Krüger (72) diskutiert er dort auch gerne über andere deutsche Stars. So kamen die beiden kürzlich wieder einmal auf die beliebten Tokio Hotel-Zwillinge Bill (34) und Tom Kaulitz (34) zu sprechen. Bill suchte in der aktuell laufenden Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" nach einem passenden Appartement in der Weltstadt New York City. Daraufhin schlug Mike im Gespräch mit Thomas direkt eine Lösung vor: "Mein Freund Thomas, der verkauft gerade ein Appartement in New York."

Thomas ging natürlich auf den Vorschlag ein und erläuterte etwas genauer die Vorzüge und Besonderheiten seiner Immobilie: "Es ist auf der Park Avenue, was natürlich eine vornehme Gegend ist. Allerdings sieht man da nur ältere Herrschaften. Du wärst auf jeden Fall der Jüngste in der Ecke." Inwieweit dieses Angebot tatsächlich ernst gemeint war, lässt sich nicht genau sagen. In der Vergangenheit gab es zwischen dem Entertainer und den "Durch den Monsun"-Interpreten bereits einige unterhaltsame Schlagabtausche, weshalb ein solch freundschaftliches Abkommen doch eher unwahrscheinlich scheint.

Über die Kaulitz-Zwillinge beschwerten sich Mike und Thomas schon häufiger ganz öffentlich in ihrem Podcast. So warfen die beiden Herren den erfolgreichen Musikern erst vor einigen Tagen eine mangelhafte Arbeitsmoral vor. Natürlich nahmen sie auch hier wieder Bezug auf die Serie der Twins und konnten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten: "Da beschweren die sich und sind völlig fertig, dass sie fünf Monate auf Tournee waren und völlig kaputt nach Hause kommen."

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

