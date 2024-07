Edda bereut ihren Ausraster bei "Ex on the Beach" nicht!

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach platzte Edda der Kragen. Als die Blondine ihren Ex Paddy mit Alessa (27) im Pool beim Turteln erwischte, stellte sie ihn auf der Stelle lautstark zur Rede. Promiflash wollte von der Are You The One?-Bekanntheit wissen, ob sie im Nachhinein bereue, ihre Emotionen so hemmungslos herausgelassen zu haben. "Nein, überhaupt nicht. Die Emotionen waren echt und deswegen bereue ich es zu keiner Sekunde. Klar, hätte man das auch sachlicher lösen können, aber dafür hatte ich in der Situation keinen Kopf", stellt Edda nun klar.

Obwohl die Blondine ihr Problem offensiv angesprochen hatte, konnten Paddy und Edda ihre Differenzen nicht klären. Denn statt mit seiner Ex ins Gespräch zu gehen, turtelte der Casanova unbedarft weiter mit seiner neuen Flamme im Pool herum. Doch welche Reaktion hätte sich die Single-Lady überhaupt von ihrem Verflossenen erhofft? "Ich hätte etwas Einsicht erwartet. Mir ging's lediglich darum, dass er wie immer nicht zu seinem Wort gestanden hat und im Vorhinein gelogen hat. Stattdessen nicht zu seinen Taten zu stehen und Gesprächen aus dem Weg zu gehen, nur weil man dafür nicht einstehen kann, finde ich persönlich sehr unreif", erklärt die Beauty im Interview.

Edda und Paddy hatten sich in der vergangenen "Are You The One?"-Staffel kennengelernt. Nach der Show hatten der Hottie und die Beauty zwar weiterhin Kontakt zueinander, doch zu einer ernsthaften Beziehung zwischen den beiden ist es nicht gekommen. Kurz nach seinem Einzug in die Villa stand Paddy seiner Ex noch ziemlich euphorisch gegenüber. Gegenüber seiner jetzigen Flamme Alessa gestand er sogar: "Ja, ich will Edda zurück."

