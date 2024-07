Trotz Zeitmangel: Travis und Taylor Swift sind voll verliebt

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) schweben noch immer auf Wolke sieben! Und das, obwohl sich die Turteltauben nun wohl auf wenig Zweisamkeit einstellen müssen, da der Footballer nach Missouri zurückgekehrt ist, um mit seinem Team an einem NFL-Trainingslager teilzunehmen. Währenddessen tourt Taylor gerade durch Europa. Viel Zeit für Romantik wird es für das Paar dann wohl erst mal nicht geben. "Es ist definitiv schwer, getrennt zu sein, aber sie tun alles, was sie können, um es zu schaffen und füreinander da zu sein. Sie sind so verliebt und sehr, sehr glücklich miteinander. Alle ihre Familienmitglieder und Freunde können das sehen", erklärt ein Insider gegenüber People.

Daher haben die Sängerin und der Sportler die verbleibende gemeinsame Zeit auch gut genutzt, bevor der Footballer abreisen musste. "Travis' letzte Konzerte waren bittersüß. Sie wussten, dass ihre gemeinsame Zeit zu Ende geht, und er hat sichergestellt, dass er jede Sekunde, die er hatte, mit Taylor verbracht hat", plaudert die Quelle ebenfalls gegenüber dem Magazin aus. Ein weiterer Informant betont allerdings, dass Taylor für den Tight End nicht an erster Stelle steht: "Sein Team und die Chiefs haben weiterhin oberste Priorität."

Taylor scheint zumindest überglücklich mit ihrem Liebsten zu sein. Bei einem ihrer Konzerte in Gelsenkirchen machte sie ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung, wie People berichtet. Während ihres Auftritts mischte sie die Texte zweier Liebeslieder zu einem neuen Song: "Ich mag glänzende Dinge, aber dich würde ich mit Papierringen heiraten, das stimmt, du bist derjenige, den ich will. Das war, als du mit einem Footballhelm hereinkamst", lautet der neu kreierte Song und spielt damit auf den Footballstar an.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

