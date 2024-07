Melinda Gates will ihre eigene Foundation jetzt groß machen

Melinda Gates (59) hat im Juni für Schlagzeilen gesorgt, als sie ihren Rücktritt aus der von ihr und ihrem Ex-Ehemann Bill Gates (68) gegründeten Bill & Melinda Gates Foundation bekannt gab. Vor wenigen Tagen sprach die 59-Jährige erstmals in der "Late Show with Stephen Colbert" offen über ihre neuen Pläne und ihr soziales Engagement. Seit ihrem Ausstieg aus der Stiftung hat sie ihre Arbeit in ihrer Organisation Pivotal Ventures intensiviert, die sich der Stärkung von Frauenrechten widmet. "Ich möchte sicherstellen, dass Frauen nicht nur auf der Agenda stehen, sondern die Agenda selbst setzen", betont Melinda in der Show.

Die Arbeit der Unternehmerin bei Pivotal Ventures gehört zu den Dingen in ihrem Leben, die sich nach ihrer Scheidung, die im August 2021 rechtskräftig wurde und ihre 27-jährige Ehe offiziell beendete, verändert haben. "Im Grunde genommen bin ich dieselbe Person, aber ich kann meine Stimme in jeder Weise einsetzen, die ich möchte. Und meine Ressourcen so einsetzen, wie ich es möchte. Und das ist für mich etwas, was ich immer über Frauen in der Gesellschaft gesagt habe: dass sie ihre volle Stimme, ihre vollen Ressourcen und ihre volle Entscheidungsbefugnis haben sollten", gibt die 59-Jährige im Gespräch weiter preis.

Melinda war ganze 27 Jahre mit dem Microsoft-Mitbegründer Bill verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden 1987, kurz nachdem sie als Produktmanagerin bei dem Unternehmen angefangen hatte. Sechs Jahre nach ihrem Kennenlernen verlobte sich das Paar und gab sich am 1. Januar 1994 auf Hawaii das Jawort. Aus ihrer Ehe gehen drei gemeinsame Kinder hervor. 2021 gaben die zwei dann ihre Trennung bekannt – noch im selben Jahr war ihre Scheidung durch.

Bereits vor einigen Wochen gewährte Melinda in einem Interview mit Time tiefere Einblicke in das Ende ihrer Ehe. "Bevor ich die Entscheidung getroffen habe, mich scheiden zu lassen, habe ich mich erst einmal getrennt", erinnerte sich die Autorin damals. Die pandemiebedingte Abschottung ermöglichte es ihr, diesen Schritt zunächst vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. "Sie gab uns ungewöhnlicherweise die Privatsphäre, um das zu tun, was privat getan werden musste", erläuterte sie weiter.

Auch Bill äußerte sich in der Vergangenheit zu den Gründen für die Trennung und bekannten Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Ohne ins Detail zu gehen, gab er zu: "Ja, ich habe Schmerz verursacht und fühle mich schrecklich deswegen." Er betonte außerdem: "Die Scheidung ist definitiv eine traurige Sache. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich meiner Familie viel Schmerz bereitet habe. Es war ein hartes Jahr!"

