Sorgt Travis Barker für Streit zwischen Kourtney und Scott?

Scott Disick (41) und Kourtney Kardashian (45) haben drei gemeinsame Kinder. Bevor das TV-Sternchen den Schlagzeuger Travis Barker (48) kennenlernte, hatten die beiden Ex-Partner ein gutes Verhältnis. Doch seit ihrer Hochzeit soll sich das geändert haben. "Bevor Travis auftauchte, haben Scott und Kourtney zusammen mit den Kindern Urlaub gemacht - nicht als Paar, sondern als Freunde, die sich beide um ihre Kinder kümmern", behauptet ein Insider gegenüber Daily Mail. Seit Kourtney ihrem Ex die kalte Schulter zeigt, habe sich auch ihre Beziehung zu ihrem Nachwuchs verschlechtert, vermutet die Quelle: "Scott weiß, dass Mason (14) wegen Travis nicht mit seiner Mutter in den Urlaub fahren wollte."

Die Reise der Patchworkfamilie nach Australien war auch Thema in einer Folge von The Kardashians. Darin war zu sehen, wie das Ehepaar mit Penelope (12), Reign (9) und Rocky nach Down Under reiste. "Mason ist zu Hause bei seinem Vater, was mich wirklich traurig macht, aber ich mache das Beste aus jeder Sekunde", gab Kourtney zu. In einer weiteren Szene bedauerte die Schwester von Kim Kardashian (43), dass ihr Sohn seinem Papa immer mehr ähneln würde.

Die Abwesenheit ihres Sohnes fiel auch den Fans der berühmten Familie schon auf. Erst kürzlich teilte die Beauty Fotos aus dem Backstagebereich von Travis' Konzert. Mal wieder nicht dabei war ihr Ältester. "Es scheint, als hätte sie auch mit Mason Schluss gemacht. Kann mich nicht erinnern, wann wir sie das letzte Mal zusammen gesehen haben", kommentierte ein Follower ihren Instagram-Post. Auch von ihrer Tochter fehlte bei diesem Ausflug jede Spur, weshalb ein User scherzte: "Verdammt, sogar Penelope hat aufgehört, mit ihnen herumzuhängen? Je älter sie werden, desto mehr zieht es sie zu Scott."

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Penelope und Scott Disick im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Travis vergrault Scott und Mason? Ich fürchte ja. Nee. Kourtney würde das nicht zulassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de