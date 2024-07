Ups! Hier wird Kourtney Kardashian für ihre Mutter gehalten

Na, da ist Kourtney Kardashian (45) aber mal kurz alles aus dem Gesicht gefallen. In der aktuellen Folge von The Kardashians facetimed sie mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (40), deren Söhnchen Tatum (1) ebenfalls mit von der Partie ist. Doch für den Kleinen ist nicht seine Tante am anderen Ende der Leitung. Denn als er Kourtney auf dem Display sieht, sagt er: "Lovey" – so nennt er aber für gewöhnlich nicht sie, sondern seine Oma Kris Jenner (68). Tatums Tante muss über die süße Verwechslung zwar kurz lachen, fragt sich aber dennoch: "Sehe ich so aus, als sei ich in meinen 60ern?"

Böse nimmt Kourtney ihrem Neffen die Verwechslung zwar nicht, aber sie räumt ein, dass es sie schon ein bisschen wurmt. "Natürlich ist sie meine Mutter und sie ist wunderschön und sie ist 20 Jahre älter als ich, also ist es nicht das ultimative Kompliment", räumt die 45-Jährige ein. Um großartig darüber nachzudenken, dafür hat sie aber sicherlich keine Zeit. Schließlich wurde die Unternehmerin erst Ende des vergangenen Jahres zum vierten Mal Mutter. Und mit Baby Rocky verbringt Kourtney augenscheinlich so viel Zeit wie möglich, wie sie auf Instagram bereits mehrfach mit einigen niedlichen Kuschelschnappschüssen deutlich machte.

Nach der Ankunft ihres vierten Babys verließ Kourtney erst mal für einige Zeit nicht mehr das Haus. Ganze 40 Tage blieb sie daheim, um ihre volle Aufmerksamkeit ihrem Söhnchen zu schenken. "Ich bin wirklich in das Konzept der Bindungserziehung vertieft und trenne mich kaum von ihm", erklärte die Frau von Travis Barker (48) in ihrer Realityshow dazu. Rocky ist inzwischen neun Monate alt – bisher halten Kourtney und ihr Liebster ihn komplett aus der Öffentlichkeit raus.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Sohn Tatum

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

