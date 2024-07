Kristin Cavallari will ihrer Karriere bald den Rücken kehren

Kündigt Kristin Cavallari (37) etwa ihr baldiges Karriereende an? Im Interview mit Bustle verrät die "Laguna Beach"-Bekanntheit, dass sie froh darüber wäre, wenn ihre Berühmtheit von heute auf morgen ganz einfach verschwinden würde. Sobald ihre drei Kinder Camden, Jaxon und Saylor die weiterführende Schule abgeschlossen haben, sei sie bereit, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. "Ich möchte noch zwei oder drei Jahre arbeiten und buchstäblich fertig sein und dann ein Café in einer kleinen Stadt am Meer aufmachen, nur so zum Spaß", gibt Kristin preis.

Nachdem sie selbst seit ihrer Zeit auf der Highschool im Rampenlicht steht, wolle die The Hills-Darstellerin "ein entspanntes Leben" führen. Ihre Hauptrolle im kalifornischen Reality-Format "Laguna Beach" verhalf Kristin im Jahr 2004 zu internationaler Bekanntheit. "Ich arbeite, seit ich 17 war, und ich bin müde", erklärt sie weiter. Kristin habe eine "bestimmte Menge an Geld im Kopf", die sie noch erreichen wolle, bevor sie dem Rampenlicht endgültig den Rücken kehrt. Abschließend betont das Model: "Ich werde nicht in Hollywood sein. Ich werde damit durch sein."

Ob Kristins Pläne von einem baldigen Karriere-Aus in Verbindung mit ihrer neuen Beziehung stehen? Nach ihrer Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann und dem Vater ihrer Kinder Jay Cutler (41) hat die TV-Bekanntheit in dem 24-jährigen Model Mark Estes ihr Liebesglück erneut gefunden. Was zunächst nach einem lockeren Flirt aussah, scheint sich mittlerweile in eine ernste Richtung zu entwickeln. In einer Episode ihres Podcasts "Let's Be Honest" im April sprach Kristin sogar schon von ihrer gemeinsamen Familienplanung. Auch wenn sie diesbezüglich in einer späteren Podcast-Folge ein wenig zurückruderte, sei Mark dennoch der erste Mann seit ihrer Scheidung, mit dem sie sich vorstellen könnte, weitere Kinder zu bekommen.

Kristin Cavallari, Schauspielerin

Kristin Cavallari und ihr Freund Mark im Februar 2024

