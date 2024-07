Romina Palm unterstützt Christian Wolfs Papasein komplett

Christian Wolf ist Papa eines Sohnes, den er mit seiner Ex Antonia Elena bekam. Mittlerweile ist der Influencer mit Romina Palm (25) zusammen. Dass er bereits Vater ist, scheint die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin aber nicht zu stören. "Sie ist unglaublich stark und supportive. Es gab wirklich noch keine Situation, wo sie mir in irgendeiner Weise auch nur im Ansatz etwas mit Noah schwer gemacht hat", schwärmt der Unternehmer in seiner Instagram-Story.

Tatsächlich nimmt Romina für Christian auch einige Umwege auf sich, damit er seinen Wünschen nachgehen kann. "Wenn ich nach München will, um ihn zu sehen, fliegt sie extra hin, damit ich mich nicht zwischen ihm und ihr entscheiden muss. Bevor ich sie kennengelernt habe, hätte ich echt nicht gedacht, dass es so was gibt", betont Chris.

Kennenlernen durfte Romina den kleinen Sohn aber noch nicht. Antonia zog da nämlich eine klare Grenze: "Chris und ich sind die Eltern und dann hat erstmal niemand anderes mit diesem Kind, also mit Noah, zu tun. Ich sehe keine Notwendigkeit darin, sie da zu integrieren", machte die Fitnessinfluencerin vor wenigen Wochen in ihrem Podcast "Krümeltalk – Chaos trifft Herz" deutlich. Sie wolle derzeit noch nicht, dass Chris seine neue Freundin mitnimmt.

