Sex in der Schwangerschaft: Jennifer Lange gibt Ratschläge

Jennifer Lange (30) und ihr Partner Darius Zander (40) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Im Netz teilt die Ex von Andrej Mangold (37) regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Dabei schreckt sie auch nicht vor intimen Themen zurück. In einer Instagram-Story spricht sie nun über Sex in der Schwangerschaft. "Eins kann ich euch schon mal sagen: Wie so oft, Kommunikation ist das A und O. Mit dem Partner darüber sprechen", rät sie ihren Followern und erklärt: "Ich meine, das sexuelle Verlangen verändert sich natürlich in der Schwangerschaft – vor allem zum Ende der Schwangerschaft." Nicht jede Sexstellung sei angenehm und daher sei es ganz wichtig, auf sich selbst zu hören und eine offene Kommunikation zu pflegen.

Jennifer rät ihren Fans, locker an das Thema heranzugehen: "Ihr braucht keine Angst zu haben, dass es dem Baby irgendwie schaden könnte. Alles, was euch guttut, tut auch dem Baby gut." Laut ihren Informationen wirke sich Sex kurz vor dem Ende der Schwangerschaft sogar positiv auf die Geburt aus. Die Influencerin möchte ihr Kind übrigens zu Hause auf die Welt bringen.

Anfang des Monats verrieten die werdenden Eltern das Babygeschlecht. Ein Video, das die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit auf Instagram teilte, zeigt, wie auf der Gender-Reveal-Party blauer Rauch in die Luft steigt. "Es ist ein Junge!", kommentierte die Reality-TV-Bekanntheit den Beitrag voller Stolz. Jennifer und Darius machten ihre Beziehung im August 2021 publik – vor wenigen Monaten verkündeten die beiden dann ihre Verlobung.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und ihr Partner Darius Zander

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

