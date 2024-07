Single und stilsicher: Isla Fisher genießt ein Kaffee-Date!

Isla Fisher (48) steht das Single-Leben sehr gut! Das beweist die Schauspielerin jetzt während eines Spaziergangs in der Londoner Gegend Hampstead. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie bei einem Kaffee-Date mit einer Freundin stilsicher wie eh und je: Sie trägt eine weiße Bluse und kombiniert dazu eine blaue Jeans sowie weiße Sandalen. Ihren Look rundet die gebürtige Australierin außerdem mit einer Designerhandtasche der Marke Yves Saint Laurent, einer XXL-Sonnenbrille sowie Perlenohrringen ab. Während dieses kleinen Ausflugs präsentiert sich Isla sichtlich gut gelaunt – und das, obwohl sie und Sacha Baron Cohen (52) erst im April ihre Scheidung verkündeten.

Ob ihre Freude vielleicht etwas mit einer neuen Flamme zu tun hat? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 48-Jährige nämlich erst kürzlich ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit vier Kindern aufs Meer blickt. Dabei war jedoch nicht zu übersehen, dass sich die Hand eines mysteriösen Mannes auf ihrem Hintern befand. Um wen es sich handelte, war nicht zu erkennen, da weder das Gesicht noch der restliche Körper auf der Aufnahme zu sehen war. Ihren Post betitelte Isla aber mit: "Family time".

Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass die "Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin"-Darstellerin das Leben nach ihrer Trennung in vollen Zügen genießt. Das machte sie vor allem deutlich, als sie Ende Juni ein Event ihrer Freundin Cara Delevingne (31) besuchte. Schnappschüsse, die durch das britische Medium veröffentlicht wurden, zeigten sie nach der Veranstaltung fröhlich kichernd in ein Taxi steigen. Isla weiß also, wie man sich amüsiert – mit oder ohne Partner an ihrer Seite.

Instagram / islafisher Isla Fisher im Juli 2024

Getty Images Isla Fisher, 2024

