Neue Liebe: Laura Mania zeigt zum ersten Mal ihren Freund

Sie teilt zum ersten Mal ein gemeinsames Bild. Laura Mania hat bei Ex on the Beach nicht die große Liebe gefunden. Und auch mit ihrem Ex Tobias Pietrek, den die Beauty bei Love Island kennenlernte, gab es kein Comeback. Das erste Aufeinandertreffen des Ex-Paares eskalierte völlig. Doch nach der Show gab der Reality-TV-Star bekannt: Er ist wieder vergeben. Nun zeigt Laura ihren neuen Lover erstmals ganz öffentlich.

Auf Instagram teilte die Beauty das erste Bild mit ihrem neuen Freund. Die beiden sitzen vor einer traumhaften Kulisse von grünen Bäumen und einem strahlend blauen Himmel nebeneinander. Der Hottie schaut verträumt in die Kamera, während er liebevoll seinen Arm auf Lauras Bein gelegt hat. Die Brünette schaut sinnlich in die Richtung ihres Liebsten. "Ein bisschen mehr als nur Freunde", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Auch die Fans sind begeistert von der Enthüllung. "Alles Gute euch zwei und viel Glück", schreibt eine Followerin unter das Bild. "Mr. Right. Endlich sieht man dich wieder mehr strahlen. Alles Glück der Welt für euch", kommentiert ein anderer Fan.

Instagram / lauralmania Laura Mania, TV-Star

Instagram / lauralmania Laura Mania, April 2023

Instagram / lauralmania Laura Mania, Reality-TV-Star

