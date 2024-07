Neuer Lieblingslook? Bianca Censori ist ohne Hose unterwegs

Es war schon fast zu erwarten: Bianca Censori (29) traut sich erneut in einem ziemlich freizügigen Outfit auf die Straße. Mittlerweile ist die Australierin dafür bekannt, einen ziemlich experimentellen Kleidungsstil zu haben, doch in letzter Zeit verfolgt sie einen ganz bestimmten Look: Sie trägt anscheinend keine Hosen mehr. Auf den neuesten Bildern, die Page Six vorliegen, läuft sie an der Seite von Kanye West (47) die Straßen von Santa Barbara hinunter. Dabei trägt sie nur ein trägerloses, weißes Korsett und eine durchsichtige, helle Strumpfhose. Im Kontrast zu dem hellen Look stehen ihre dunklen Haare, die sie in einem Knoten im Nacken trägt, und ihre schwarzen Pumps.

Online kommen ihre Looks überhaupt nicht gut an. Auf X kommentiert ein User die Fotos mit: "Ich frage mich, wann ein Polizist den beiden endlich über den Weg läuft und sie wegen Anstößigkeit festnimmt. Unsere Kinder müssen solche sexualisierten Darstellungen wirklich nicht sehen." Ein anderer nennt den Musiker und seine leicht bekleidete Begleitung "ein paar Spinner". Allerdings stören sich nicht alle an dem auffälligen Stil von Bianca. In einem der feinsten Hotels von Los Angeles verteidigten die hiesigen Gäste sie sogar und hießen sie in der Residenz willkommen, obwohl sie dort gegen die Kleiderordnung verstieß.

Es gibt allerdings eine Person, die gegen Biancas Kleidungsstil bereits ein Machtwort gesprochen hatte. Kim Kardashian (43), die Ex von Biancas Lover Kanye, hatte bereits vor mehreren Monaten eine besondere Regel aufgestellt: Diese besagt, dass das Model sich bedeckter kleiden soll, wenn die Kinder von Kanye und Kim in der Nähe sind. Doch dagegen hat Bianca erst vor wenigen Tagen verstoßen, als sie mit ihrem Partner und seiner ältesten Tochter im Kino war. Dafür trug sie nämlich ebenfalls keine Hose, nur eine hautfarbene Unterhose und ein langärmliges Top.

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Instagram / kanyewest Bianca Censori

