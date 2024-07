Sofía Vergara und Justin turteln im Urlaub in Südfrankreich

Sofía Vergara (52) genießt aktuell eine traumhafte Auszeit in Europa zusammen mit ihrem Partner Justin Saliman und mehreren Freunden. Am Dienstag wurden sie beim Erkunden der historischen Sehenswürdigkeiten im Süden Frankreichs gesichtet, wo sie sich mit Eiscreme eine süße Pause gönnten. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Sofia in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Top und einem voluminösen, schwarzen Rock, während Justin in einem weißen Poloshirt, schwarzen Hosen und Loafers chic daherkam. Die beiden wirken total verliebt, denn Sofia legte liebevoll ihre Hand auf Justins Schulter.

Erst kürzlich teilte Sofía auf Instagram einen Schnappschuss ihres Aufenthalts in Monaco, wo sie in einem figurbetonten Blümchenkleid zu sehen war. Die Schauspielerin, die erstmals im Oktober letzten Jahres mit dem plastischen Chirurgen Justin in Verbindung gebracht wurde, bestätigte im Mai in einem Interview mit People, dass sie "vielleicht" mit Justin ausgeht. "Jetzt, wo ich älter bin, weiß ich genau, was ich mag", sagte die Modern Family-Bekanntheit. Zuvor war Sofia sieben Jahre lang mit Joe Manganiello (47) verheiratet, bevor sich das einstige Paar im Sommer des vergangenen Jahres trennte.

Auch wenn die Trennung zunächst einvernehmlich verlief, nannten beide unterschiedliche Trennungsgründe. Sofia erklärte, dass ihr Ex Kinder wollte, während sie keine "alte Mutter" sein wollte. Eine Aussage, die Joe allerdings in einem Interview bestritt. Auch er hat mittlerweile wieder jemanden an seiner Seite: Schauspielerin Caitlin O'Connor (33). Mit ihr könne sich der Spiderman-Darsteller durchaus auch vorstellen, eine eigene Familie zu gründen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sofias Outfit im Süden Frankreichs? Einfach umwerfend! Ich hätte etwas anderes gewählt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de