"Dauernd am Flirten": Christina Hänni schimpft mit Luca!

Eigentlich scheinen Christina (34) und Luca Hänni (29) als Paar immer sehr harmonisch zu sein – doch in der neusten Folge ihres Podcasts "don't worry BE HÄNNI" schlagen die zwei TV-Persönlichkeiten auf einmal einen ganz anderen Ton an. "Ich glaube, ich bin seit vier Jahren überhaupt nicht mehr angemacht worden", behauptet der Sänger. Das sieht Christina jedoch entschieden anders. "Du merkst es einfach nicht", kritisiert sie und fügt hinzu: "Du bist dauernd unbewusst am Flirten und so am Rumschäkern und sagst dann: 'In unserem Business ist das so, da macht man das so.'" Beim Flirten misst Luca wohl mit zweierlei Maß – denn bei seiner Liebsten selbst achte er penibel darauf, wer ein Auge auf sie geworfen haben könnte.

Gibt es also Konfliktpotenzial bei den beiden? Vermutlich eher nicht – erst im Juni bekam das Paar gemeinsam Nachwuchs. Doch die Belastung im Alltag mit einem Neugeborenen macht Christina und Luca aktuell zu schaffen. Alle zwei Stunden melde sich ihre kleine Tochter und wolle gestillt werden, beklagte die Let's Dance-Tänzerin kürzlich in ihrer Instagram-Story. Sie gibt ehrlich zu: "Das habe ich wirklich unterschätzt. Das ist echt ein Vollzeit-Job!"

Am 16. Juni meldeten sich Christina und Luca mit der süßen Nachricht der Geburt ihrer Tochter bei ihren Fans im Netz. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", verkündeten die frisch gebackenen Eltern stolz. Dazu posteten sie einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie den winzigen Fuß ihres Sprösslings in der Hand halten.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2024

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

