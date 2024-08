Kim Kardashian teilt Throwback-Pics von Milliardärs-Hochzeit

Die Hochzeit von Anant Ambani (29) und seiner Frau Radhika Merchant war ein riesiges Event. Mehrere Tage lang wurde das Milliardärspaar gefeiert – weswegen sich auch die Gäste mächtig in Schale geworfen haben. Kim Kardashian (43) hatte bereits fleißig ihre kunstvollen Looks von dem Event mit ihren Fans geteilt, doch jetzt veröffentlicht sie erneut eine Reihe von Bildern auf Instagram. Die Schnappschüsse geben einen Einblick hinter die Kulissen – oder besser: in das Kleiderzimmer der TV-Bekanntheit. Die Fotos zeigen gleich mehrere wunderschöne, prunkvolle Gewänder, die Kim während der Festlichkeiten getragen hatte – unter anderem drei verschiedene prächtig bestickte Lehengas und ein metallisch-blaues Abendkleid mit silbernem Korsett.

Auf den Fotos glitzern und glänzen die traditionellen indischen Gewänder mit den Schmuckstücken der The Kardashians-Bekanntheit um die Wette. Mehrere schwere Diamanten- und Perlenketten, aber auch große Smaragde zieren ihren Hals, die Ohren oder sogar ihre Haare. Das kommt bei den Fans besonders gut an. "Kim, du siehst so wunderschön aus!" und "Du siehst aus wie eine Königin!", schwärmen sie in den Kommentaren unter dem Post. Andere meinen: "Kim scheint Indien zu lieben. Wie schön!" und "Scheinbar braucht sie bald einen indischen Namen". Allerdings schleichen sich auch immer wieder kritische Kommentare in das ganze Lob. "Mädchen, wie oft willst du uns das noch vorhalten? Ich kann es langsam nicht mehr sehen." und "Die Hochzeit ist vorbei. Geh nach Hause", heißt es auch.

Schon zum Zeitpunkt des Events hatte Kim ziemlich krasse Kommentare geerntet, allerdings weniger wegen ihrer Outfits, sondern wegen ihres Gesichts. Ein anderer Gast der Hochzeit hatte im Netz ein komplett unbearbeitetes Foto von Kim geteilt. Der Unterschied zu ihren normalerweise retuschierten Gesichtern hatte die Fans schockiert – denn so ganz ohne Filter sah sie wohl ziemlich ungewohnt aus. Man hätte sie gar nicht erkannt, hieß es damals.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Juli 2024

Instagram / carrielbjohnson Kim und Khloé Kardashian

