"Onkel noch in Shape": Thomas Müller meldet sich bei Fans!

Thomas Müller (34) scheint es nach seinem DFB-Karriereende sehr gut zu gehen! Auf Instagram meldet sich der Kicker bei seinen Fans, nachdem er erfolgreich den Sporttest bei seinem Verein FC Bayern München absolviert hat. Stolz erzählt Thomas in seinem Video: "So wie es bisher aussieht, ist der Onkel noch besser in Shape als gedacht!" Dabei trägt er ein extravagantes Hawaii-Hemd und eine lässige Sonnenbrille. Für seinen entspannten Look feiern die Fans den Fußballstar besonders!

In den Kommentaren reiht sich ein Kompliment nach dem nächsten. Die Follower freuen sich total über die lässige Art des 34-Jährigen. Dabei kommt sein Hemd besonders gut an. Einige Nutzer schreiben: "Hemd ist noch im Urlaub" oder "Wow, dein Hemd ist fantastisch!" Aber auch auf seine sportliche Leistung freuen sich die User. Einer schreibt: "Du Maschine! Ich freue mich so sehr auf die Saison."

Seinen sportlichen Fokus wird der Kicker jetzt sicherlich auf seinen Verein legen. Denn vor wenigen Wochen verkündete Thomas sein DFB-Aus. Der Stürmer hatte sein letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft während der Heim-Europameisterschaft gespielt. "Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", erklärte er kurz danach in einem YouTube-Video.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Thomas' Hawaii-Hemd und Sonnenbrille? Total cool, der Look steht ihm! Nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de