Daniel Aminati gedenkt Schwester (†46) an zweitem Todestag

Heute vor zwei Jahren verstarb Daniel Aminatis (50) jüngere Schwester Deborah im Alter von 46 Jahren an den Folgen ihrer Alkoholsucht. Zu diesem traurigen Anlass widmet ihr Bruder ihr einen Beitrag auf Instagram. Daniels rührende Worte in der Bildbeschreibung lauten: "Es ist unsagbar traurig, dass sich dieser wunderbare Mensch, diese zarte Seele so wenig selber schätzen konnte. Ach Debi, du fehlst, du kleine verrückte Nudel. Ich denke sehr oft an dich." Im selben Zug macht der einstige Musiker auch auf die Ernsthaftigkeit von Suchtproblemen aufmerksam und appelliert an seine Follower: "Wenn du dir den Arm brichst, gehst du zum Arzt. Wenn du sehr viel Gepäck trägst [...] und jemand kommt vorbei, der dir Hilfe anbietet, würdest du diese vermutlich annehmen. Tu das bitte unbedingt auch, wenn es um deine Seele geht!"

Zahlreiche von Daniels Followern bekunden in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl. Neben der Anteilnahme würdigen auch viele seinen offenen Umgang mit dem Thema Sucht. "Ruhe in Frieden. Danke, dass du dieses Tabuthema ansprichst und einigen hoffentlich damit Mut machst, sich helfen zu lassen", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Unfassbar wichtige und wertvolle Worte. Alles Gute für dich und deine Familie." Etliche teilen auch ihre eigenen Erfahrungen und betonen, dass sie sich durch Daniels Worte verstanden fühlen.

Das ist nicht der einzige Schlag des Schicksals, den Daniel verkraften muss. Seine Partnerin Patrice Aminati kämpft aktuell gegen Hautkrebs. Im Juni meldete sich die Influencerin zuletzt mit einem Gesundheitsupdate im Netz. "Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg. Dafür bin ich dankbar. Denn vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil – die schnelle und großflächige Metastasenbildung ist ein Symptom des malignen Melanoms. Letzteres trifft auch auf mich zu", schrieb Patrice unter ihren Beitrag auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Schwester Deborah

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Ehefrau von Daniel Aminati

