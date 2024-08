Darum nimmt Gigi Birofio am Allstars-Dschungelcamp teil

2023 kämpfte Luigi Birofio (25), genannt Gigi, im Dschungelcamp um die Krone und zog mit seiner lustigen und zugleich verpeilten Art die Gunst vieler Zuschauer auf sich. Trotz seiner Beliebtheit musste er sich jedoch im Finale gegen Djamila Rowe (57) geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Nun kehrt er ins Allstars-Dschungelcamp zurück und freut sich schon auf die Herausforderungen, die ihn dort erwarten. Warum Gigi überhaupt noch mal teilnimmt, erklärt er gegenüber RTL wie folgt: "Die Gage schmeckt halt. Ich mag Überweisungen." Außerdem sei das letzte Mal für den TV-Casanova "ja noch nicht so lange her. Ich bin also noch abgehärtet".

Diesmal wolle Gigi mit einer neuen Taktik an die Show herangehen, denn "[ich habe] schon an so vielen Shows teilgenommen und ich habe immer verloren. Vielleicht sollte ich einfach mal nicht versuchen zu gewinnen, sondern einfach entspannen." Gleichzeitig freue sich der 25-Jährige darauf, dass die Zuschauer nicht mit ihren Anrufen über den Verbleib der Kandidaten in der Sendung entscheiden können. So könne er so sein, wie er ist, ohne darauf zu achten, den Zuschauern zu gefallen.

Eine weitere Motivation sei für den Ex on the Beach-Star: "Ich habe gehört, es sollen schon viele Frauen mit im Camp sein. Das ist ja Dschungelcamp VIP und als Belohnung, dass ich es reingeschafft habe, kriegt Gigi ganz viele Frauen." Das Allstars-Dschungelcamp wird ab dem 15. August zu sehen sein. Neben Gigi kämpfen auch noch Georgina Fleur (34), Giulia Siegel (49), Sarah Knappik (37), Eric Stehfest (35), Winfried Glatzeder (79), Mola Adebisi (51), David Ortega (38), Kader Loth (51), Hanka Rackwitz (55), Daniela Büchner (46), Thorsten Legat (55) und Elena Miras (32) um die Krone.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

